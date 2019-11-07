«Даем EKRE время до понедельника»: реформисты и соцдемы требуют отставки министра сельской жизни

Документы, оказавшиеся у программы «Pealtnägija» на ETV, демонстрируют, что между Министерством сельской жизни и Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) возникло острое противостояние. PRIA пожаловался, что советник министра Урмас Арумяэ мешает им расследовать деятельность фирм, которые он раньше представлял в качестве адвоката, передает Postimees.

«На этот раз история серьезная, поскольку у советника министра очевидный конфликт интересов и государство должно вмешаться уголовным производством. Одно ясно — в этой истории ни министр сельской жизни, ни его советник не отстаивали интересы государства, а занимались спекуляцией», - сказала Каллас.

По словам Каллас, Ярвик со своим советником фактически препятствует правосудию, когда не дает подписью полномочия PRIA вести судебные дела с подзащитными Арумяэ. «Министр Ярвик уже знал о конфликте интересов, но не прекратил рабочие отношения со своим советником. А беря в расчет странные действия Марта Ярвика в скандале с листериозом, нет сомнений, что такой министр не может сохранить свою должность», - считает председатель Партии реформ.

«Партия реформ дает EKRE время до понедельника, чтобы убрать с должности министра сельской жизни Марта Ярвика. Мы осознанно не обращаемся к Юри Ратасу, поскольку фактически решения в правительстве принимает семейство Хельме. В случае, если к понедельнику министр сельской жизни не покинет должность, начнем в Рийгикогу сбор подписей, чтобы выразить ему вотум недоверия», - пообещала Каллас.

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар также призывает министра сельской жизни Марта Ярвика оставить свой пост.

«Это стало бы первым разумным шагом нынешнего правительства, который бы способствовал развитию сельской жизни Эстонии. В глазах социал-демократов Ярвик лишился какого бы то ни было доверия из-за своего постоянного вранья по делу о листериозе», - отметил Саар.

«Сегодня все мы стали свидетелями новых грехов министра, выяснилось, что Ярвик вместо того, чтобы служить эстонскому государству и интересам народа, всячески способствовал коррупционной деятельности своего советника, которая в итоге привела к возбуждению уголовного дела», - подчеркнул лидер социал-демократов.

