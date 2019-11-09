Делаем так! Одиннадцать лет на рынке недвижимости - и ошеломительный результат

«Я никогда не была семи пядей во лбу, поэтому еще в юности решила, что высшего образования мне не видать, да и не стремилась к этому», - сказала Эванс изданию irishmirror.ie.

Эванс признает, что она на каждом шагу рисковала, поэтому покупка нескольких домов не далась ей легко. Однако бизнесвумен, несмотря на недостаток образования и опыта, смогла приобрести за одиннадцать лет целых семь домов! Общая стоимость недвижимости Эванс составляет сейчас полтора миллиона фунтов стерлингов, или чуть больше 1,7 миллиона евро.

Woman, 30, owns seven houses after buying her first £160,000 home when she was 19 https://t.co/WriUff7wsj pic.twitter.com/8Gx3nmxghM — Mirror Money Saving (@MirrorMoney) March 8, 2019