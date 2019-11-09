Юрген Лиги: конечно, они снова лгут

«Для отставки не обязательно чувствовать свою вину, достаточно понимания, что ты являешься обузой для остальных, - написал Лиги в социальных сетях. - Не только лгущий, но и позволяющий себе высказывания в стиле „на моем столе не было этих документов“, „а мне не говорили“ „а я не знаю“ министр представляет собой ежедневное бремя и позор как для своей партии, так и для всего правительства», - объяснил Лиги, добавив, что и для государства такой министр является лишней нагрузкой.

По мнению Юргена Лиги, оскандалившийся министр Март Ярвик входит в число лучших представителей Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и ему его жаль, но это лишь осложняет ситуацию: «Поскольку это обращает внимание общественности на то, насколько в целом жалкой является эта компания, - полагает Лиги. - Лидеры семьи (EKRE - прим. ред.) своими заявлениями подтверждают - оправдание грубой и аморальной лжи, а также партийный произвол лишь цементируют их недостатки».

«Всякий раз, когда Ярвик где-то промелькивает, мысли уводят его к лицемерию, к разговорам: что он сидел, но ему не доложили; что он узнал от женщин в сауне, хотя сам был на совещании; сам пошел в фирму и до этого сам же написал письмо в инспекцию. Хельме в очередной раз выставляют себя лгунами, поскольку одобряют все это», - написал вице-председатель Партии реформ.

Как отметил Лиги, после вчерашнего все знают, что EKRE не потребует возврата денег от спекулянтов, если преступление произошло во время работы прежнего министра, и будет препятствовать судебному производству. «Они называют это принципами, хотя у них есть министр внутренних дел, который должен заниматься преступлениями. И министр финансов, который должен следить за использованием денег», - заявил Лиги.

«Хельме провозглашают все это единственно верным и, конечно, снова лгут, поскольку тут же выясняется, что они сами не могут придерживаться настолько абсурдных принципов», - сказал Лиги и добавил, что они не в состоянии применять свои принципы в отношении всех членов партии.