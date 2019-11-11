Ежемесячный обзор: цена квартир в Таллинне достигла максимального исторического уровня

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, цены на квартиры в Таллинне в будущем дешевле не станут.

«Для большинства людей наем квартиры - это временное решение, особенно если учесть, что ежемесячная плата за наем и ежемесячная же выплата по кредиту сейчас стоят одинаково. Квартира также станет финансовой поддержкой после выхода на пенсию, и я никому не советую в пенсионных вопросах слишком полагаться на государство», - сказал Вахтер.

«Однако, в качестве инвестиций или в качестве вложения средств на старость, недвижимость стоит покупать только в Таллинне и еще в трех-четырех крупных городах. В населенных пунктах с сокращающимся населением трудно прогнозировать рост или даже стоимость недвижимости через десятилетия», - добавил Вахтер.

В октябре в Таллинне было совершено 1243 сделки купли-продажи недвижимости. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 155 миллионов евро, что на 19,2 процента больше, чем в прошлом месяце, и на 4,9 процента больше, чем в октябре прошлого года.

В октябре в Таллинне было продано 911 квартир, что на 10,5 процента больше, чем в сентябре. Средняя цена квадратного метра за месяц увеличилась на 4,6 процента до 2040 евро, что является в Эстонии рекордным показателем. Самая дорогая квартира в столице была продана в октябре за 945 000 евро, а самая дешевая - за 2 500 евро.

В октябре в Таллинне было продано 24 участка застроенной земли жилищного назначения, что на 13 меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой жилой дом был продан за 650 000 евро, а самый дорогой - за 14 000 евро.