Кая Каллас: возьму свои слова обратно, если Март Ярвик сегодня же уйдет в отставку

Кая Каллас, которая вчера дала интервью ERR, была критически настроена по отношению к нынешнему премьер-министру, заявив, что не пошла бы в правительство, которым руководит Юри Ратас, если бы теоретически появилась такая возможность.

«Если взглянуть на все, чего он достиг в качестве премьер-министра, Юри Ратас на посту премьер-министра продал бы Эстонию при первой возможности, если бы он смог оставаться премьер-министром, и я считаю, что это не в интересах Эстонии», - сказала она.

«Это предложение рассердило Ратаса и он требует от меня публичных извинений, поскольку считает, что я обвинила его в готовности совершить государственную измену. Я не обвиняла его в госизмене, это лишняя драма в исполнении самого Ратаса, чтобы отвлечь внимание от скандала с министром сельской жизни и от нападок министра внутренних дел на прокуратуру», - написала Каллас в своем блоге.

По словам Каллас, своими поступками Ратас неоднократно доказывал, что кресло премьера для него важнее, чем принципы, ценности и данные избирателям обещания.

«Если выяснится, что один министр действовал в интересах своих друзей детства, предпочтя государственным интересам частные интересы, и тем самым нанесенный государству ущерб может достигнуть 1,1 миллиона евро, то Юри Ратас должен понимать, что это плохо и серьезно. Ему неоднократно об этом говорили», - обратила внимание на еще одну сегодняшнюю статью Postimees Кая Каллас.

«Но если лидеры EKRE ставят ультиматум, что отставка их министра повлечет за собой потерю Ратасом кресла премьера, он начнет быстро искать возможности, как выиграть время и найти хоть что-нибудь, о чем можно будет сказать, что министр чист, - отметила Каллас. - Ведь только так он сможет пробыть министром еще несколько дней/недель/месяцев. Только так он сможет на сегодняшнем информационном часе ответить на касающиеся скандала вопросы, что комиссия занимается расследованием».

«Если Юри Ратас в течение сегодняшнего дня сможет доказать, что он не заложник ультиматума EKRE, я готова это признать и взять свои слова обратно», - пообещала Каллас.

По ее мнению, Ратасу не остается ничего другого, как снять оскандалившегося Марта Ярвика с поста министра сельской жизни. «Это шаг, который продемонстрировал бы, что Юри Ратас отстаивает интересы Эстонии, что у него есть какие-то принципы и ценности, которые он считает важнее кресла премьер-министра», - добавила председатель Партии реформ.