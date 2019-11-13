Ср, 13.11.2019
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  • Уникальное предложение: в продажу поступил большой участок земли с конюшней и манежем!

Уникальное предложение: в продажу поступил большой участок земли с конюшней и манежем!

Hobusetalliga kinnistu Tartus.

ФОТО: KV.EE

Недалеко от Тарту, в деревне Лаэва, продается конюшня с крытым манежем, пишет Postimees. Хорошо бы найти человека, который будет продолжать работать с лошадьми.

В распоряжение покупателя поступает крытый манеж, в котором тринадцать стойл, помещение для хранения упряжи, баня, предбанник, душевая и туалет. 

ФОТО: KV.EE

Размер манежа с двускатной крышей -  20 x 40 метров. Есть освещение. На полу хороший песок, который зимой не замерзает. В конюшне расположены еще восемь стойл и складское помещение. 

ФОТО: KV.EE

На участке площадью более 20 000 м2 также находится деревянный летний домик, который раньше использовался для ночлега в детском лагере. Дом обогревает камин, а на случай холодов имеются электрорадиаторы. 

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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