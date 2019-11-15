Между Таллинном и Нарвой будет ходить еще один поезд

«Быстрая, комфортная и экологичная поездка на поезде стала предпочтительной для многих эстонцев, что подтверждается числом пассажиров, ежемесячно достигающим новых рекордных уровней. В декабре мы впервые превысим отметку в восемь миллионов пассажиров. В течение одного года число пассажиров за время существования Elron еще не достигало такого высокого уровня», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, с 8 декабря Elron обеспечит дополнительные рейсы на нескольких маршрутах.

«Мы очень рады тому, что проделанная в интересах пассажиров разъяснительная работа принесла свои плоды, и отныне железнодорожные перевозки разрешены также в дневное время. Прежде всего, движение уплотнится в пригородном районе Таллинна, но мы также обеспечим дополнительный поезд в направлении Нарвы».