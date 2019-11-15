Между Таллинном и Нарвой будет ходить еще один поезд

Октябрь обеспечил Elron новый рекорд по перевозке пассажиров, число которых перевалило за 730 000. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество пассажиров возросло на семь процентов. Начиная с декабря Elron увеличит количество отправлений.
«Быстрая, комфортная и экологичная поездка на поезде стала предпочтительной для многих эстонцев, что подтверждается числом пассажиров, ежемесячно достигающим новых рекордных уровней. В декабре мы впервые превысим отметку в восемь миллионов пассажиров. В течение одного года число пассажиров за время существования Elron еще не достигало такого высокого уровня», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.
Чтобы удовлетворить растущий спрос, с 8 декабря Elron обеспечит дополнительные рейсы на нескольких маршрутах.
«Мы очень рады тому, что проделанная в интересах пассажиров разъяснительная работа принесла свои плоды, и отныне железнодорожные перевозки разрешены также в дневное время. Прежде всего, движение уплотнится в пригородном районе Таллинна, но мы также обеспечим дополнительный поезд в направлении Нарвы».
За первые десять месяцев этого года поездами Elron было перевезено около 6,9 миллиона пассажиров, что на семь процентов больше, чем в прошлом году.