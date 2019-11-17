Стало известно, сколько Tesla инвестирует в свой первый европейский завод

Американский производитель электрокаров Tesla намерен инвестировать в свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Об этом сообщают информагентство dpa и газета Bild am Sonntag в воскресенье, 17 ноября. Планируется, что после завершения первого этапа строительства на заводе уже будут заняты более 3 тысяч человек, а по окончании всех строительных работ - от 7 до 8 тысяч, передает Deutsche Welle.