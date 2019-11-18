Одинокий пенсионер оставил наследство соцработнице. Нарушение?

Если человеком, за которым ухаживают, является одинокий пенсионер, тогда узнать о неэтиченом поведении или даже нарушении закона социального работника невозможно. В социальной службе Мадонского края (административно-территориальная единица в центральной части Латвии – ред.) такой случай открылся, поскольку после смерти пожилого человека неожиданно появились родственники, которые потребовали проверить действия соцработницы.

В Мадонском крае жил Язеп Пудулис. Там он был видным человеком, поскольку в годы пенсии увлекся живописью окрестных пейзажей.

Своих детей у него не было. Близкие родственники – дети брата, с которыми он прервал контакты. Заботу о пенсионере на себя взяла соцработница. Мужчина решил оставить наследство молодой женщине. Она не отказалась.

Последние годы жизни Язеп Пудулис прожил в социальной квартире в центре Метриенской волости. За пенсионером следила работница Рита Шувцане. В подарок от пожилого человека она получила старую автомашину Volkswagen, книги, картины и несколько тысяч евро, находившихся на его счету.

Летом 2017 года Пудулис умер от передозировки медикаментов. На его похороны незваными прибыли родственники. У них появились подозрения, что наследство досталось соцработнице незаконно, поэтому было написано заявление в полицию.

"Причин несколько. Отношение соцработницы. Процедура похорон и на поминках. Оскорбительные фразы, адресованные в нашу сторону", – Эйнар, родственник Язепа Пудулиса.

Объяснения не было

Факт того, что что-то было отписано третьему лицу, а именно социальной работнице, послужил основанием для подозрений, поскольку никаких объяснений не было.

Шувцане уверена, что закон не нарушала. С пожилым мужчиной у нее сложились хорошие отношения, она часто его посещала и помогала больше, чем того требуют рабочие обязанности. По ее словам, инициатором дарения был Пудулис, поскольку наследников у него нет и государству оставлять наследство он не хотел. Детей брата он не желал видеть, и в список приглашенных на свои похороны их не вписал.

О принятии подарков Шувцане не сообщила руководству. Начальник узнал об этом спустя несколько лет от родственников умершего клиента. С работницей были проведены беседы. О других случаях, когда клиенты одаривали работников, в службе не проинформированы. Руководитель социальной службы Мадонского края Гундар Риекстиньш рассказал, что у него нет оснований не доверять сотруднице, и он уверен, что она не повторит подобного.

Заявление родственников проверили и в полиции и прокуратуре Мадоны. Следствие не обнаружило состава преступления, но уклонилось от ответа, может ли должностное лицо принимать подарки и решения за клиента.

Принятие подарков или отказ от этого, исполняя служебные обязанности, – вопрос этики, следовательно, нет никаких оснований оценивать, имеет ли социальный работник право принимать подарки при исполнении своих служебных обязанностей.

У кодекса этики только ознакомительный характер

Прокурор Мадонского района Янис Каякс: "Отношения сотрудника соцслужбы с клиентами является одним из вопросов, которыми занимается общество соцработников. Однако мнение ассоциации не вызывает сомнений – сотрудникам нельзя принимать подарки от клиентов.

Заместитель председателя общества соцработников Мартиньш Моррс: "Этические принципы и нормы профессии социального работника утверждают, что между социальным работником и клиентом не должно быть двойственных отношений".

Так как соцработник является должностным лицом, ее действия должны быть оценены в соответствии с законом. В случае обнаружения нарушения может быть установлена административная или уголовная ответственность в зависимости от его серьезности.