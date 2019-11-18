Одинокий пенсионер оставил наследство соцработнице. Нарушение?

Задачей социального работника является помощь нуждающимся в ней. В их работе есть что-то общее с профессией медика – соцработников тоже хотят поблагодарить за помощь. Однако соцработник является должностным лицом, которое получает зарплату, подарки же принимать нельзя. Об этом сообщает латвийская программа TV3 Nekā personīga.
Если человеком, за которым ухаживают, является одинокий пенсионер, тогда узнать о неэтиченом поведении или даже нарушении закона социального работника невозможно. В социальной службе Мадонского края (административно-территориальная единица в центральной части Латвии – ред.) такой случай открылся, поскольку после смерти пожилого человека неожиданно появились родственники, которые потребовали проверить действия соцработницы.
В Мадонском крае жил Язеп Пудулис. Там он был видным человеком, поскольку в годы пенсии увлекся живописью окрестных пейзажей.
Своих детей у него не было. Близкие родственники – дети брата, с которыми он прервал контакты. Заботу о пенсионере на себя взяла соцработница. Мужчина решил оставить наследство молодой женщине. Она не отказалась.
Последние годы жизни Язеп Пудулис прожил в социальной квартире в центре Метриенской волости. За пенсионером следила работница Рита Шувцане. В подарок от пожилого человека она получила старую автомашину Volkswagen, книги, картины и несколько тысяч евро, находившихся на его счету.
Летом 2017 года Пудулис умер от передозировки медикаментов. На его похороны незваными прибыли родственники. У них появились подозрения, что наследство досталось соцработнице незаконно, поэтому было написано заявление в полицию.
"Причин несколько. Отношение соцработницы. Процедура похорон и на поминках. Оскорбительные фразы, адресованные в нашу сторону", – Эйнар, родственник Язепа Пудулиса.
Объяснения не было
Факт того, что что-то было отписано третьему лицу, а именно социальной работнице, послужил основанием для подозрений, поскольку никаких объяснений не было.
Шувцане уверена, что закон не нарушала. С пожилым мужчиной у нее сложились хорошие отношения, она часто его посещала и помогала больше, чем того требуют рабочие обязанности. По ее словам, инициатором дарения был Пудулис, поскольку наследников у него нет и государству оставлять наследство он не хотел. Детей брата он не желал видеть, и в список приглашенных на свои похороны их не вписал.
О принятии подарков Шувцане не сообщила руководству. Начальник узнал об этом спустя несколько лет от родственников умершего клиента. С работницей были проведены беседы. О других случаях, когда клиенты одаривали работников, в службе не проинформированы. Руководитель социальной службы Мадонского края Гундар Риекстиньш рассказал, что у него нет оснований не доверять сотруднице, и он уверен, что она не повторит подобного.
Заявление родственников проверили и в полиции и прокуратуре Мадоны. Следствие не обнаружило состава преступления, но уклонилось от ответа, может ли должностное лицо принимать подарки и решения за клиента.
Принятие подарков или отказ от этого, исполняя служебные обязанности, – вопрос этики, следовательно, нет никаких оснований оценивать, имеет ли социальный работник право принимать подарки при исполнении своих служебных обязанностей.
У кодекса этики только ознакомительный характер
Прокурор Мадонского района Янис Каякс: "Отношения сотрудника соцслужбы с клиентами является одним из вопросов, которыми занимается общество соцработников. Однако мнение ассоциации не вызывает сомнений – сотрудникам нельзя принимать подарки от клиентов.
Заместитель председателя общества соцработников Мартиньш Моррс: "Этические принципы и нормы профессии социального работника утверждают, что между социальным работником и клиентом не должно быть двойственных отношений".
Так как соцработник является должностным лицом, ее действия должны быть оценены в соответствии с законом. В случае обнаружения нарушения может быть установлена административная или уголовная ответственность в зависимости от его серьезности.
Невозможно проверить, является ли этот случай исключительным или подобных много. Социальная работа под руководством муниципалитетов, и каждый муниципалитет решает, следует ли и как контролировать своих должностных лиц.