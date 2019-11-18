Вместо автобусной линии в Каламая появилась ненужная остановка

Новая автобусная линия появится не там, где в ней нуждаются, а там, где проложить ее удобнее, а общественного транспорта и так хватает, пишет Postimees.
Новый автобусный маршрут, который должен появиться в конце месяца, вызвал у жителей Пыхья-Таллинна замешательство и недовольство. Открывающаяся 29 ноября вместе с Рейди-теэ новая автобусная линия номер 66, соединяющая Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, сначала должна была проходить через улицы Коцебу и Теллискиви.
На улице Коцебу даже построили автобусную остановку, но потом решили, что автобус пойдет по улице Сыле через Тоомпуйестеэ, улицу Техника и Палдиское шоссе, то есть через те улицы, где уже сейчас ходит достаточное количество общественного транспорта. Решение обрадовало некоторых жителей улицы Коцебу, но огорчило тех, кто хочет иметь в Пыхья-Таллинне более плотное движение общественного транспорта.
«Это еще один пример того, что с людьми нужно говорить прежде, чем начнут что-то делать. Опасаются пробок, но если бы эта линия заработала, то, возможно, какой-то сегодняшний автомобилист сделал бы выбор в пользу автобуса. Все зависит от того, с какого угла посмотреть на дело», - сказал депутат парламента и городской депутат Яак Юске. Оказавшейся ненужной остановке городские чиновники тут же придумали новую функцию. Часть недавно отремонтированной пешеходной дорожки у здания начальной школы Гимназии Густава Адольфа годится для того, чтобы родители могли останавливаться и высаживать доставленных в школу детей. «Там не будет парковочных мест, просто возможность остановить машину, чтобы ребенок мог из нее выйти, и в нее сесть», - объяснил руководитель Транспортного департамента Андрес Харьо.
«А кроме того, ученики школы, расположенной на улице Коцебу достаточно часто ездят на экскурсии, в разные учебные поездки, на автобусе их возят даже в бассейн. Так что школе нужно такое место, где автобус мог бы подождать учеников», - добавил Харьо.
На улице Теллискиви автобус не помещается
По его словам, открытие остановки на улице Вана-Каламая перекликается с планом реконструкции: «Сегодняшний двусторонний отрезок на улице Коцебу, который находится между улицами Копли и Вана-Каламая, в будущем должен стать односторонним, с движением по направлению в сторону рынка Балтийского вокзала. И тогда там останется одна полоса движения, на которой смогут останавливаться автобусы – сначала только те, что выполняют заказ школы, а вторая полоса движения в сторону улицы Копли останется проезжей».
Дело, по его словам, и в том, что организаторы транспорта приняли во внимание идею архитекторов – сделать улицу Вана-Каламая односторонней по направлению от моря в сторону Балтийского вокзала. Принимая такое решение, не было больше смысла оставлять данный отрезок улицы Коцебу двусторонним. В направлении со стороны Балтийского вокзала в сторону школы больше не было никакого смысла, поскольку оттуда уже никуда не попасть.
«Сейчас автобус действительно оттуда ходить не будет. Дело и в том, что в ближайшем будущем начнется реконструкция улицы Вана-Каламая. Это означает, что нет смысла сейчас планировать там дополнительное движение, поскольку рано или поздно там все перекопают и как минимум на год все будет закрыто», - сказал Харьо.
«От использования улицы Коцебу мы отказались еще и потому, что автобус должен был бы выходить оттуда на улицу Теллискиви, но, зная о сегодняшней нагрузке на эту улицу, можно сказать, что это было бы разбазаривание автобусных ресурсов - отправить автобус стоять в одном ряду с машинами», - сказал Харьо, добавив, что в будущем на Теллискиви обязательно нужно будет спланировать какой-то общественный транспорт.
Идею Юске о том, что при открытии автобусных линий нужно было бы обсуждать планы с местными жителями, Харьо не поддерживает: «Можно, конечно, выйти с какими-то вариантами к народу и спросить его мнение. Но дело в том, что автобус проезжает через один район, а цели линии выходят за его пределы - она охватывает очень разные районы. Так что я не уверен в том, что общественное обсуждение принесло бы очень хорошие результаты».
То есть теперь начинающий путь от ласнамяэского «Прийсли» автобус номер 66 будет ехать по Рейди-теэ, улице Ахтри, бульвару Пыхья, улице Сууртюкки, Тоомпуйестеэ, улице Техника, Палдискому шоссе и улице Сыле, и оттуда отправится на улицы Мадала, Рандла и Кари.
Остановки автобусной линии номер 66
Priisle, Rauna, Kiviku, Mustakivi, Taevapuna, Pikri, P. Pinna, J. Smuuli tee, Kalevipoja, Liikuri, Lasnamägi, Oruvärava, Oru, Reidi tee, Pikksilma, Uus-Sadama, Linnahall, Balti jaam, Kelmiküla, Ristiku, Sõle, Ädala, Kolde puiestee, Nisu, Ehte, Kari, Randla, Pelguranna, Supelranna, Helme, Kolde puiestee, Ädala, Ristiku, Tehnika, Hotell Tallinn (на Тоомпуйесте), Balti jaam, Linnahall, Uus-Sadama, Pikksilma, Reidi tee, Oru, Lasnamägi, Liikuri, Kalevipoja, P. Pinna, Lasnamäe Turg, Pikri, Taevapuna, Mustakivi, Kiviku, Rauna, Priisle.