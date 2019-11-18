Вместо автобусной линии в Каламая появилась ненужная остановка

Новый автобусный маршрут, который должен появиться в конце месяца, вызвал у жителей Пыхья-Таллинна замешательство и недовольство. Открывающаяся 29 ноября вместе с Рейди-теэ новая автобусная линия номер 66, соединяющая Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, сначала должна была проходить через улицы Коцебу и Теллискиви.

На улице Коцебу даже построили автобусную остановку, но потом решили, что автобус пойдет по улице Сыле через Тоомпуйестеэ, улицу Техника и Палдиское шоссе, то есть через те улицы, где уже сейчас ходит достаточное количество общественного транспорта. Решение обрадовало некоторых жителей улицы Коцебу, но огорчило тех, кто хочет иметь в Пыхья-Таллинне более плотное движение общественного транспорта.

«Это еще один пример того, что с людьми нужно говорить прежде, чем начнут что-то делать. Опасаются пробок, но если бы эта линия заработала, то, возможно, какой-то сегодняшний автомобилист сделал бы выбор в пользу автобуса. Все зависит от того, с какого угла посмотреть на дело», - сказал депутат парламента и городской депутат Яак Юске. Оказавшейся ненужной остановке городские чиновники тут же придумали новую функцию. Часть недавно отремонтированной пешеходной дорожки у здания начальной школы Гимназии Густава Адольфа годится для того, чтобы родители могли останавливаться и высаживать доставленных в школу детей. «Там не будет парковочных мест, просто возможность остановить машину, чтобы ребенок мог из нее выйти, и в нее сесть», - объяснил руководитель Транспортного департамента Андрес Харьо.

«А кроме того, ученики школы, расположенной на улице Коцебу достаточно часто ездят на экскурсии, в разные учебные поездки, на автобусе их возят даже в бассейн. Так что школе нужно такое место, где автобус мог бы подождать учеников», - добавил Харьо.

На улице Теллискиви автобус не помещается

По его словам, открытие остановки на улице Вана-Каламая перекликается с планом реконструкции: «Сегодняшний двусторонний отрезок на улице Коцебу, который находится между улицами Копли и Вана-Каламая, в будущем должен стать односторонним, с движением по направлению в сторону рынка Балтийского вокзала. И тогда там останется одна полоса движения, на которой смогут останавливаться автобусы – сначала только те, что выполняют заказ школы, а вторая полоса движения в сторону улицы Копли останется проезжей».

Дело, по его словам, и в том, что организаторы транспорта приняли во внимание идею архитекторов – сделать улицу Вана-Каламая односторонней по направлению от моря в сторону Балтийского вокзала. Принимая такое решение, не было больше смысла оставлять данный отрезок улицы Коцебу двусторонним. В направлении со стороны Балтийского вокзала в сторону школы больше не было никакого смысла, поскольку оттуда уже никуда не попасть.