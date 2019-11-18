Elron открывает новую линию: 11 отправлений в день

«Между Таллинном и Турба ежедневно в обоих направлениях будет ходить 11 поездов», - рассказала BNS пресс-секретарь предприятия Марийс Адамберг. По ее словам, сейчас на этой ветке продолжаются пробные поездки с целью протестировать надежность инфраструктуры.

Первая официальная поездка на линии от Балтийского вокзала до станции Турба состоится 8 декабря в 10.04, а из Турба в Таллинн в тот же день поезд выйдет в 11.28.

В дальнейшем первый поезд из Турба в Таллинн будет выходить в 6.20 и последний — в 20.32. В свою очередь, из Таллинна в Турба первый поезд станет отправляться в 9.06 и последний — в 22.24.

Проект восстановления железнодорожной ветки Турба-Рийзипере был одобрен правительством в мае 2017 года в рамках программы дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Общая стоимость строительного проекта составляет почти 8 млн евро. Проектная скорость пассажирского поезда на этом отрезке должна будет достигать 140 км/ч.