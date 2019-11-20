Урмас Рейнсалу вновь заявил об исходящей со стороны России угрозе

По словам Рейнсалу, Североатлантический альянс должен идти в ногу с постоянно меняющейся картиной безопасности, но нет никаких сомнений в том, что непредсказуемая Россия остается одной из самых больших угроз для североатлантического региона.

"НАТО силен и альтернативы ему нет. Альянс необходим для безопасности Эстонии и Европы. Сохранение прочной трансатлантической связи является обязанностью всех союзников, и за последние пять лет расходы на оборону со стороны европейских союзников и Канады значительно увеличились", - cказал министр иностранных дел в преддверии встречи.