Сильно повлияет на родителей: минималка повысит платы и компенсации

Поссорившиеся было работодатели и профсоюзы при поддержке государственного примирителя пришли к соглашению и договорились о том, что с будущего года минимальная зарплата составит 584 евро в месяц и 3,48 евро в час. Для сравнения, в этом году минималка составляет 540 евро, а в прошлом она была 500 евро, пишет Postimees.
Но вместе с минимальной зарплатой повысится и ряд плат и компенсаций. В то время как минималка повысит алименты и родительские компенсации, повысится и плата за детский сад. А именно, закон предусматривает, что самоуправления могут брать за место в детском саду до 20 процентов от минимальной зарплаты в стране. Большая часть самоуправлений установили какой-то конкретный процент от минималки, а это значит, что если минимальная зарплата увеличивается, увеличивается и плата за место. Например, в Таллинне плата за детский сад составляет 12,2 процентов от минимальной зарплаты, то есть плата за место поднимется с 66 до 71 евро.
Точно также это влияет на размер алиментов, поскольку, по закону, ежемесячные алименты на одного ребенка не могут быть меньше половины минимальной зарплаты. Если до сих пор эта сумма составляла 270 евро, то с будущего года минимальные алименты увеличатся до 292 евро.
Поднимется и родительская компенсация у тех, у кого или не было доходов, или в предусмотренный период они были ниже минимума. Таким образом, первые дальше будут получать 540, а вторые – 584 евро.
Влияние будет оказано и на оплату детского отпуска, которая выплачивается на основании минималки. А именно, у матери или отца каждый год есть право получить детский отпуск – три рабочих дня, если у родителя один или двое детей моложе 14 лет, и шесть рабочих дней, если у него как минимум трое детей моложе 14 лет, или как минимум один ребенок не старше трех лет. Таким образом, оплата детского отпуска повысится с нынешних 25,6 евро в этом году до 27,7 евро в будущем.