Владимир Зеленский. ФОТО: Arkhip Vereshchagin/Arkhip Vereshchagin/TASS

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков Николаевской области и осмотрел возвращенные Россией военные корабли - буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск».

«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и вернули наши катера», - заявил Зеленский, выступая перед собравшимися. Вместе с ним корабли встречали 17 освобожденных в сентябре моряков.

Владимир Зеленский. ФОТО: Arkhip Vereshchagin/Arkhip Vereshchagin/TASS

Зеленский отметил, что на кораблях частично не хватает оборудования и вооружения, и пообещал по этому поводу обратиться к российской стороне. Накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» «Бердянск» и «Никополь», «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».

Владимир Зеленский осматривает корабли. ФОТО: Arkhip Vereshchagin/Arkhip Vereshchagin/TASS

До Очакова Зеленский побывал в Станице Луганской в Донбассе на открытии моста, разрушенного в результате боевых действий в 2015 году.

Возвращенные Россией военные корабли. ФОТО: Arkhip Vereshchagin/Arkhip Vereshchagin/TASS

Украинские военные корабли и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы и арестовали. Они вернулись на Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Владимир Зеленский. ФОТО: Arkhip Vereshchagin/Arkhip Vereshchagin/TASS