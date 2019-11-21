Посольство РФ в Таллинне: Россия не готовится к агрессии

«В связи с периодически появляющимися высказываниями эстонских официальных лиц по поводу подготовки Россией «какой-то агрессии» и т.п. Посольство хотело бы привлечь внимание к выступлению Президента Российской Федерации В.В.Путина 20 ноября с.г. в Москве на XI-ом инвестиционном форуме «Россия зовет!», где в присутствии многочисленных иностранных представителей предельно ясно было сказано, что Россия ни на кого не собирается нападать», - отмечает посольство в публикации на своей странице в Facebook.

По словам Путина, российская угроза – это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. «Для всех это очевидно, для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно», - сказал он на форуме.

Посольство пишет, что ему хотелось бы надеяться, что это станет столь же очевидным для тех в Эстонии, кто, пребывая в перманентном антироссийском угаре, не устает говорить об обратном.