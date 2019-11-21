Угрожавшие Кае Каллас мужчины избежали уголовного дела

«Мы собрали информацию из открытых источников и своей базы данных, побеседовали с разными людьми, проверили несколько адресов и связались с различными адресами электронной почты и телефонными номерами», - сказал глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт. Полиция установила, что за использованным для угроз аккаунтом могут стоять три человека. «Наша цель - установить контакты этих людей, но пока это не удалось», - уточнил Саарнийт.