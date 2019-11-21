Чт, 21.11.2019
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Угрожавшие Кае Каллас мужчины избежали уголовного дела

Кая Каллас.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Полиция не начала уголовное производство в отношении угрожавших Кае Каллас лиц, сообщает Postimees.

«Мы собрали информацию из открытых источников и своей базы данных, побеседовали с разными людьми, проверили несколько адресов и связались с различными адресами электронной почты и телефонными номерами», - сказал глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт. Полиция установила, что за использованным для угроз аккаунтом могут стоять три человека. «Наша цель - установить контакты этих людей, но пока это не удалось», - уточнил Саарнийт.

«Поскольку эти мужчины, по имеющимся сейчас данным, не находятся в Эстонии и отсутствует основание предполагать, что угроза будет воплощена в жизнь, вчера мы решили не возбуждать уголовное дело», - отметил Саарнийт.

Несмотря на это, полиция по-прежнему хочет побеседовать с этими людьми, чтобы установить мотивы, побудившие их отправлять такие сообщения.

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