Угрожавшие Кае Каллас мужчины избежали уголовного дела

«Мы собрали информацию из открытых источников и своей базы данных, побеседовали с разными людьми, проверили несколько адресов и связались с различными адресами электронной почты и телефонными номерами», - сказал глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт. Полиция установила, что за использованным для угроз аккаунтом могут стоять три человека. «Наша цель - установить контакты этих людей, но пока это не удалось», - уточнил Саарнийт.
«Поскольку эти мужчины, по имеющимся сейчас данным, не находятся в Эстонии и отсутствует основание предполагать, что угроза будет воплощена в жизнь, вчера мы решили не возбуждать уголовное дело», - отметил Саарнийт.
Несмотря на это, полиция по-прежнему хочет побеседовать с этими людьми, чтобы установить мотивы, побудившие их отправлять такие сообщения.