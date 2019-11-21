Чт, 21.11.2019
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Такого не было 15 лет: в магазине Prisma появится новый вид товаров

Sikupilli Prisma. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Совсем скоро в Rocca al Mare Prisma завершатся работы по обновлению и это значит, что впервые за почти 15 лет в продажу поступит и более крупная бытовая техника: телевизоры, плиты, сушилки, посудомоечные машины, холодильники, а также телефоны.

Директор по ассортименту Prisma Каймо Нийтару сказал порталу Geenius, что они решились на этот шаг по примеру финской Prisma, где уже продается крупная бытовая электроника, а также в связи с результатами фокусного исследования желаний клиентов.

«Мы хотим предложить конкурентоспособные цены, но мы не ставим себе целью начать ценовую войну», - сказал Нийтару, добавив, что цены конкурентов отслеживают постоянно и в соответствии с этим цены могут корректироваться.

По словам Нийтару, их преимуществом перед магазинами электроники является возможность купить все в одном магазине, а также их бонусная система.

Хотя пока в электронном магазине Prisma электронику заказать нельзя, они работают над этим и планируют добавить такую возможность.

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