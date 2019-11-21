Такого не было 15 лет: в магазине Prisma появится новый вид товаров

Директор по ассортименту Prisma Каймо Нийтару сказал порталу Geenius, что они решились на этот шаг по примеру финской Prisma, где уже продается крупная бытовая электроника, а также в связи с результатами фокусного исследования желаний клиентов.

«Мы хотим предложить конкурентоспособные цены, но мы не ставим себе целью начать ценовую войну», - сказал Нийтару, добавив, что цены конкурентов отслеживают постоянно и в соответствии с этим цены могут корректироваться.

По словам Нийтару, их преимуществом перед магазинами электроники является возможность купить все в одном магазине, а также их бонусная система.