Сб, 23.11.2019
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  • Фото: оригинальная квартира-студия в Кристийне ждет нового хозяина

Фото: оригинальная квартира-студия в Кристийне ждет нового хозяина

ФОТО: KV.EE

Продается уютная, оригинальная однокомнатная квартира открытого типа в каменном доме в стиле фанк-хаус, построенном в 1935 году.

Площадь квартиры - 29,7 м2. Несколько лет назад в квартире сделан капитальный ремонт. Оригинальная мебель в открытой кухне удачно разделяет кухню и комнату. Планировка помогает создать гостеприимную атмосферу для приема гостей, а при необходимости кухня превращается в домашний офис.

ФОТО: KV.EE

В совмещенном санузле есть электрический подогрев пола, горячая вода поступает из электрического бойлера. При необходимости отопление квартиры может быть заменено на газовое. В квартире есть камин.

ФОТО: KV.EE

Есть возможность приобрести подвальное помещение того же размера, что и квартира, расположенное непосредственно под квартирой и имеющее отдельный вход как из подвала, так и с улицы. Можно построить двухэтажную квартиру или отдельную жилую площадь.

С полным текстом объявления и остальными фотографиями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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