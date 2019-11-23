Фото: оригинальная квартира-студия в Кристийне ждет нового хозяина

Площадь квартиры - 29,7 м2. Несколько лет назад в квартире сделан капитальный ремонт. Оригинальная мебель в открытой кухне удачно разделяет кухню и комнату. Планировка помогает создать гостеприимную атмосферу для приема гостей, а при необходимости кухня превращается в домашний офис.

ФОТО: KV.EE

В совмещенном санузле есть электрический подогрев пола, горячая вода поступает из электрического бойлера. При необходимости отопление квартиры может быть заменено на газовое. В квартире есть камин.

ФОТО: KV.EE

Есть возможность приобрести подвальное помещение того же размера, что и квартира, расположенное непосредственно под квартирой и имеющее отдельный вход как из подвала, так и с улицы. Можно построить двухэтажную квартиру или отдельную жилую площадь.