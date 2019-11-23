Ратас: терпение и сотрудничество более эффективны в политике, чем грубость и жесткость

По словам премьер-министра, за время работы нынешнего правительства – чуть более, чем полгода, был принят ряд важных решений, однако в то же время партнеры по коалиции успели столкнуться с некоторыми преградами и проблемами.

«Правительства могут быть сформированы в том случае, если стремящиеся в коалицию партии настроены на сотрудничество и совместную реализацию единой программы. Коалиции распадаются, когда пропадает желание совместно работать. Сейчас, несмотря на все имеющиеся проблемы, видно, что наши партнеры по коалиции ценят партнерство и при необходимости готовы работать над поиском единого решения возникших проблем», - сказал премьер-министр.