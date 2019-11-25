Легенда футбола "отличился" нацистским приветствием

Обладатель трех "Золотых мячей" голландец Марко ван Бастен произнес нацистское приветствие во время прямого эфира. Инцидент произошел перед матчем 13-го тура чемпионата Нидерландов между "Аяксом" и "Хераклесом", который состоялся в субботу и завершился победой клуба из Амстердама со счетом 4:1, передает Newsru.com.