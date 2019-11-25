Легенда футбола "отличился" нацистским приветствием

Обладатель трех "Золотых мячей" голландец Марко ван Бастен произнес нацистское приветствие во время прямого эфира. Инцидент произошел перед матчем 13-го тура чемпионата Нидерландов между "Аяксом" и "Хераклесом", который состоялся в субботу и завершился победой клуба из Амстердама со счетом 4:1, передает Newsru.com.
Бывший наставник голландской сборной сборно работал в студии, а в эфире транслировалось интервью тренера "Хераклеса" Франка Вормута на немецком языке. После интервью в трансляции можно услышать реплику Марко, который произнес известный нацистский лозунг: "Sieg Heil".
Вскоре легендарный футболист принес извинения в эфире телеканала Fox: "Я никого не собирался шокировать, лишь хотел подшутить над немецким языком интервьюера. Прошу прощения".
"Аякс" (38) уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя АЗ Алкмар (32) на шесть очков.
Verbaal wegwerpgebaar van Marco van Basten. pic.twitter.com/yLgNPUW3cV— Geert Jan Darwinkel (@Darch) November 23, 2019