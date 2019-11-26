Тедер делает крупную инвестицию в центр Киева

После кризиса жители Киева вновь начали с оптимизмом смотреть в будущее, что дает толчок к развитию торговли, пишет Postimees.
Однажды серьезно обжегшись на Украине, предприниматель Хиллар Тедер готовится к новой, в понятии Эстонии мегаинвестиции: он решил построить крупнейший в Киеве торговый центр. Объем инвестиции составляет 140-175 миллионов долларов. «Это торговый центр с лучшим в Киеве местом расположения: самый центр, остановка метро, а рядом – рынок», – сказал член правления строящего центр предприятия Arricano Юри Пыльд. Arricano – это зарегистрированное на лондонской бирже предприятия, большая часть которого принадлежит Тедеру. Основной деятельностью фирмы является строительство торговых центров и их эксплуатация на Украине. Сейчас на Украине этому предприятию принадлежат пять торговых центров, расположенных в крупнейших городах.
Центр, который строят около станции метро «Лукьяновка», будет самым крупным и солидным. По словам Пыльда, вместе с парковочным домом общая площадь центра составит 116 000 квадратных метров, торговая площадь в котором составит почти 50 000 квадратных метров.
С точки зрения торговых площадей, центр получится более-менее такой же, как центр «Рокка-аль-Маре» в Таллинне.
Стоимость строящегося центра, по словам Пыльда, составит как минимум 140 миллионов долларов (127 миллионов евро), в которых учтена и цена земли. Но центр может обойтись и дороже. По словам Пыльда, не исключено, что Arricano построит более крупный центр, чем было запланировано изначально, с общей площадью почти 180 000 квадратных метров. Тогда появится большое количество офисных площадей и апартаменты. Если концепция изменится в пользу более крупного центра, то учтены инвестиции в размере 175 миллионов долларов, сказал Пыльд.
Депо царских времен сохранится
«В идеале мы могли бы открыть центр к концу 2021 года», - сказал Пыльд, который отвечает в совете Arricano за строительство «Лукьяновки».
На месте расположения нового торгового центра Тебера когда-то располагалось первое в Российской Империи депо электротрамваев, которое открыли в 1874 году. При строительстве центра оно частично сохраняется и, согласно идее архитекторов, должно быть вишенкой не торте всего проекта.
В действительности строительство центра «Лукьяновка» было затяжным проектом Arricano, поскольку разрешение получили и начали строительство еще в 2013 году. В 2014 году на Украине начались одна революция за другой, война и экономический кризис: «Это означало, что никаких кредитов на Украине было не получить, мы строили потихоньку на собственные свободные средства от оборота. В активную фазу стройка снова вышла лишь весной».
В Киеве сейчас идет бум строительства новых торговых центров, поскольку после кризиса экономика Украины начала постепенно расти, а жители Киева начали смотреть в будущее с оптимизмом.
«Доходы киевлян все время были относительно хорошими. Но в регионах положение плачевное», - сказал Юри Пыльд, но согласился, что конкуренция между торговыми центрами в Киеве стала острее: «На наш проект это не влияет, поскольку мы разрабатываем новую концепцию, которая учитывает изменившиеся потребности рынка».
В Киеве официальная средняя зарплата за год выросла на 20 процентов и летом этого года составила 16 200 гривен (595 евро). По всей Украине средняя зарплата официально составляет 11 000 гривен (405 евро). Реальные же доходы как минимум не четверть больше, поскольку на Украине до сих пор распространены зарплаты в конвертах.
Скандал, связанный с SkyMall, вышел на Украине на новый круг
Восемь лет назад местный бизнес-партнер украл у Хиллара Тедера контроль над киевским, тогда одним из самых крупных центров SkyMall. Если бы новая власть смогла вернуть обошедшийся в 250 миллионов долларов центр, по мнению Тедера, это стало очень хорошим сигналом для зарубежных инвесторов о переменах на Украине.
Первый, хотя и маленький шаг для этого сделал новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который в конце октября изменил решение своего предшественника о прекращении следствия по уголовному делу, связанному с захватом SkyMall. Расследованием дела занялось Государственное следственное бюро Украины, сказал Postimees пресс-секретарь прокуратуры.
Контролируемая Хилларом Тедером и работающая на Украине фирма недвижимости Arricano открыла в Киеве первую часть центра SkyMall в 2007 году. Для открытия второй части Тедер взял себе в партнеры одесского предпринимателя Андрея Адамовского, которому он предложил за инвестицию 40 миллионов долларов контрольный пакет акций фирмы-собственника центра (50,03 процента) при условии, что к марту 2011 года Тедер сможет выкупить эту долю обратно. Ценой обратной покупки установили 50 миллионов долларов. Позже Адамовский отказался продавать Тедеру контрольный пакет по оговоренной цене, сославшись на нарушение договора. Тедер отказался платить больше, в результате чего Тедер по сути остался без SkyMall. Кроме того, его бывший партнер, начиная с 2012 года, не выплатил ему ни цента из доходов центра от аренды, хотя фирме Тедера по-прежнему официально принадлежат 49,97 процента SkyMall.
Лондонский арбитражный суд в августе 2014 года постановил, что Адамовский должен вернуть SkyMall Тедеру, чего до сих пор не произошло. В прошлом году Адамовский пытался продать центр Тедеру за 75 миллионов долларов. Тедер отказался, поскольку требует бесплатного возврата и деньги за аренду, которые не платились годами, всего речь идет о компенсации в размере 200 миллионов долларов.
Во времена предыдущего президента Украины Петра Порошенко добиться справедливости Тедеру не удалось, поскольку бизнес-партнер Адамовского Александр Грановский был влиятельным деятелем в близком кругу Порошенко, а также членом правовой комиссии украинского парламента. Напротив, уголовное дело было возбуждено против работников фирмы Тедера Arricano и их деятельности.
Возобновленное Генпрокуратурой Украины расследование уголовного дела не означает ничего, если за этим не последуют какие-то реальные шаги.
Дающим легкую надежду знаком для Тедера является то, что взять тему SkyMall под личный контроль генерального прокурора попросил находящийся сегодня с визитом в Эстонии президент Украины Владимир Зеленский.
Тедер сказал Postimees, что для новой власти Украины случай SkyMall является важным тестом в глазах зарубежных инвесторов: «Это, конечно, было бы хорошим сигналом, что суды нельзя купить или продать. На Украине нужны зарубежные инвестиции, и инвесторы ждут правовой надежности».
Если власти Украины не смогут вернуть SkyMall Тедер и Arricano планируют пожаловаться на Украину в арбитражном суде Нью-Йорка, что можно сделать, согласно договору о защите инвестиционных договоров между Эстонией и Украиной. В этом случае Arricano будет требовать, чтобы Украина компенсировала сумму в 450 миллионов долларов: 250 миллионов долларов (строительство и цена за землю) и 200 миллионов долларов недополученный доход от аренды.