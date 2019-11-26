Тедер делает крупную инвестицию в центр Киева

Скандал, связанный с SkyMall, вышел на Украине на новый круг

Хиллар Тедер. ФОТО: Erik Tikan

Восемь лет назад местный бизнес-партнер украл у Хиллара Тедера контроль над киевским, тогда одним из самых крупных центров SkyMall. Если бы новая власть смогла вернуть обошедшийся в 250 миллионов долларов центр, по мнению Тедера, это стало очень хорошим сигналом для зарубежных инвесторов о переменах на Украине.

Первый, хотя и маленький шаг для этого сделал новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который в конце октября изменил решение своего предшественника о прекращении следствия по уголовному делу, связанному с захватом SkyMall. Расследованием дела занялось Государственное следственное бюро Украины, сказал Postimees пресс-секретарь прокуратуры.

Контролируемая Хилларом Тедером и работающая на Украине фирма недвижимости Arricano открыла в Киеве первую часть центра SkyMall в 2007 году. Для открытия второй части Тедер взял себе в партнеры одесского предпринимателя Андрея Адамовского, которому он предложил за инвестицию 40 миллионов долларов контрольный пакет акций фирмы-собственника центра (50,03 процента) при условии, что к марту 2011 года Тедер сможет выкупить эту долю обратно. Ценой обратной покупки установили 50 миллионов долларов. Позже Адамовский отказался продавать Тедеру контрольный пакет по оговоренной цене, сославшись на нарушение договора. Тедер отказался платить больше, в результате чего Тедер по сути остался без SkyMall. Кроме того, его бывший партнер, начиная с 2012 года, не выплатил ему ни цента из доходов центра от аренды, хотя фирме Тедера по-прежнему официально принадлежат 49,97 процента SkyMall.

Лондонский арбитражный суд в августе 2014 года постановил, что Адамовский должен вернуть SkyMall Тедеру, чего до сих пор не произошло. В прошлом году Адамовский пытался продать центр Тедеру за 75 миллионов долларов. Тедер отказался, поскольку требует бесплатного возврата и деньги за аренду, которые не платились годами, всего речь идет о компенсации в размере 200 миллионов долларов.

Во времена предыдущего президента Украины Петра Порошенко добиться справедливости Тедеру не удалось, поскольку бизнес-партнер Адамовского Александр Грановский был влиятельным деятелем в близком кругу Порошенко, а также членом правовой комиссии украинского парламента. Напротив, уголовное дело было возбуждено против работников фирмы Тедера Arricano и их деятельности.

Возобновленное Генпрокуратурой Украины расследование уголовного дела не означает ничего, если за этим не последуют какие-то реальные шаги.

Дающим легкую надежду знаком для Тедера является то, что взять тему SkyMall под личный контроль генерального прокурора попросил находящийся сегодня с визитом в Эстонии президент Украины Владимир Зеленский.

Тедер сказал Postimees, что для новой власти Украины случай SkyMall является важным тестом в глазах зарубежных инвесторов: «Это, конечно, было бы хорошим сигналом, что суды нельзя купить или продать. На Украине нужны зарубежные инвестиции, и инвесторы ждут правовой надежности».

Если власти Украины не смогут вернуть SkyMall Тедер и Arricano планируют пожаловаться на Украину в арбитражном суде Нью-Йорка, что можно сделать, согласно договору о защите инвестиционных договоров между Эстонией и Украиной. В этом случае Arricano будет требовать, чтобы Украина компенсировала сумму в 450 миллионов долларов: 250 миллионов долларов (строительство и цена за землю) и 200 миллионов долларов недополученный доход от аренды.