Начался третий этап застройки жилого квартала Лийкури

В ходе третьего этапа развития этого жилого микрорайона в начале Ласнамяэ к концу 2020 года должен быть построен восьмиэтажный дом на 46 квартир.

Дом по адресу Лийкури, 5б находится вблизи Кадриорга и является третьим и последним домом, строящимся в рамках данного проекта. Архитектор дома - Урмас Муру предложил проект с балконами и квартирами с видами на море.

Все квартиры - с открытой планировкой, в квартирах на первом этаже имеются террасы, выходящие во внутренний двор, в остальных квартирах - балконы. Особенно повезет собственникам квартир, расположенных с четвертого по восьмой этаж: с их балконов можно будет любоваться солнцем, садящемся прямо в море. В доме запланированы квартиры от однокомнатных площадью 35,7 м2 до четырехкомнатных площадью 87 м2. Класс энергосбережения дома - В.