Ср, 27.11.2019
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Начался третий этап застройки жилого квартала Лийкури

Liikuri elukvartal.

ФОТО: YIT Eesti

Застройщик квартала Лийкури YIT Eesti приступил к третьему этапу строительства, передает Kodustiil.  

В ходе третьего этапа развития этого жилого микрорайона в начале Ласнамяэ к концу 2020 года должен быть построен восьмиэтажный дом на 46 квартир. 

Дом по адресу Лийкури, 5б находится вблизи Кадриорга и является третьим и последним домом, строящимся в рамках данного проекта. Архитектор дома - Урмас Муру предложил проект с балконами и квартирами с видами на море.

Жилой квартал Лийкури.

ФОТО: YIT Eesti

Все квартиры - с открытой планировкой, в квартирах на первом этаже имеются террасы, выходящие во внутренний двор, в остальных квартирах - балконы. Особенно повезет собственникам квартир, расположенных с четвертого по восьмой этаж: с их балконов можно будет любоваться солнцем, садящемся прямо в море. В доме запланированы квартиры от однокомнатных площадью 35,7 м2 до четырехкомнатных площадью 87 м2. Класс энергосбережения дома - В. 

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