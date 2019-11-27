Охранники не получат доступ к государственным базам данных

По словам советника отдела криминальной политики и политики общественного порядка Министерства внутренних дел Эймара Велдре, у охранников есть право проверять личность человека при задержании, при приеме на хранение его вещей и находящихся при нем веществ и в случае, если это обязательно с точки зрения использования необщественного охраняемого объекта.

В законопроекте взята за основу регуляция Закона об общественном порядке, но возможности охранников при установлении личности все же значительно отличаются от правоохранительных органов, то есть основной возможностью тут является сравнение указанных в документе имени, года и места рождения с показаниями человека, а также сравнение фото и личности.

«Права брать отпечатки пальцев и входить в государственные базы данных законопроект охранникам не дает», - заверил Велдре.

Охранники могут поместить магазинного вора в камеру

Что касается задержания людей охранниками и используемых ими помещений, то отдельных требований законопроектом тут не предусмотрено.

Это означает, что часто ожидающих часами прибытия полиции предполагаемых магазинных воров можно держать в комнате, где нет никакой вентиляции, питьевой воды, тревожной кнопки для вызова дежурного, или возможности воспользоваться туалетом. Например, в таких помещениях, как в таллиннском торговом центре «Кристийне».

«Законопроект оговаривает право охранника задержать лицо, закрыв его в помещении или автомобиле, или иным образом в значительной степени ограничив его физическую свободу. Понятно, что это самый интенсивный метод», - сказал Эймар Велдре.

Он отметил, что по действующему Закону об охране было трудно понять, распространяется ли право задерживать человека и на его помещение в охранную комнату и его содержание там. Государственный суд в пункте 12 постановления, связанного данной темой, сказано, что такого права у охранников вообще нет. Новый закон дает охранникам на это четкое право.

Согласно законопроекту, у охранников имеется много оснований для задержания человека. В их числе и подозрение, что находящийся на охраняемом объекте человек совершил связанное с объектом виновное деяние. Для подозрения в совершении виновного деяния основанием может быть, например, сигнал охранных ворот, или знак от служебной собаки, а также выявление виновного деяния по записи охранной камеры.

Кроме того, как и в действующем Законе об охране, в законопроекте указано право и обязанность охранника незамедлительно передать задержанного человека полиции, или доставить его в полицию.