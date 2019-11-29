«Как же бесит!» украинская тема
Это пятый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят.
Дорогие читатели Rus.Postimees, текст ниже – это лишь первые несколько минут расшифровки подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play выше, или в приложении Spotify и Apple Podcasts.
Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова.
Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. И мы поговорим сегодня об Украине. Вернее, о том, как на украинские темы реагирует местное русскоязычное сообщество. На этой неделе Эстонию посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Катя: И зачем он тут нужен?
Олеся: В каком смысле?
Катя: Я объясню. Именно такой вопрос «И зачем он тут нужен?» задавался в Фейсбуке под новостями, что к нам едет президент Украины. Совершенно дико. Правда было еще много шуточек, что он к нам на работу едет. Мне кажется совершенно ненормальным, что люди так озлобились. Теперь каждый раз, когда где-то возникает прилагательное «украинский», сразу начинается холивар и приступ какой-то непонятной злобы.
Олеся: Ну так если каждый день компостировать людям мозги на украинскую тему, они начинают выдавать те мнения, которых от них хотят. К тому же местные СМИ тоже изрядно в это, так сказать, вложились. Потому что когда ты ставишь на своем портале заголовок «Вчера ночью в подвале у нас украли похожий велосипед» к новости о том, что подарила президент Эстонии президенту Украины, ты же провоцируешь, ты знаешь, что сейчас польется. Точно так же ты знаешь это, когда задаешь читателям вопрос «что бы вы спросили у Зеленского?». Мы все знаем, что могут ответить наши читатели. Зачем их лишний раз об этом спрашивать? Ты занимаешься здесь новостями, просвещением, информируешь население или ты просто трафик себе наращиваешь?
Катя: А разве со словом «русский» не так было?
Олеся: Ну как тебе сказать… Мы очень много в том же Õhtuleht встречали в заголовках слово "русский" к новостям, речь в которых идет о преступлении. Указывать национальность — не есть хороший тон. Любой журналист по идее должен это знать, но почему-то не всегда помнит. А почему не помнит? Я думаю, ты, Катя, как редактор онлайна отдаешь себе отчет, что когда у тебя в заголовке упомянута какая-то национальность, это помогает тебе дешево и сердито увеличить трафик. Поэтому некоторые журналисты, даже если знают, что нехорошо в заголовке указывать национальность и стебаться над ней, то все равно как-то автоматически делают это. Просто потому, что так легче работать, а не потому что они плохо относятся к русским, украинцам или кому-то еще.
Катя: Абсолютно.
Олеся: Просто по глупости. И этой глупости у нас очень много на самых разных языках. Я уверена, если мы будем изучать украинские порталы, там этого тоже будет много.
Катя: Я думаю, да. Вообще я не удивляюсь этой злобе в обществе. Чему удивляться, если у нас по всем каналам, которые смотрят местные русскоязычные люди, льется одна кремлевская пропаганда.
Олеся: Да не только кремлевская. Где-то она топорная, а где-то элегантная и вписывается в правила хорошего тона. Ее везде хватает. Помимо пропаганды есть еще один момент. Почему русскоязычное сообщество достаточно агрессивно и издевательски реагирует на новости, связанные с Украиной? Агрессия - это удел слабого. А поскольку русскоязычное сообщество чувствует себя где-то уязвимой, более слабой частью эстонского общества, оно изначально становится в эту защитную позицию, отыскивая для себя удобного врага, на которого можно напасть относительно безболезненно. В то же время оно чувствует, что украинцы как-то угрожают их позициям, в том числе на рынке труда, в эстонском обществе, потому что зачастую лучше интегрируются в эстонское общество. Речь не идет только о влиянии вражеской пропаганды, это просто естественное ощущение человека, который защищается.
Катя: Вот ты сказала слово «угроза». Какая угроза? Как можно в XXI веке говорить об угрозе в таком контексте? Вы хотите сказать, что боитесь, что придет украинец и заберет у вас хлеб? Вы серьезно называете это угрозой?
Олеся: Ну в каких-то случаях, это может представлять угрозу. Спроси русскоязычного строителя, чувствует ли он угрозу. Я думаю, ответ будет очевиден.
Продолжение слушайте в подкасте. Кнопочка play вверху страницы. Далее вы услышите:
- Какой была реакция русского и украинского сообществ в соцмедиа на визит Владимира Зеленского?
- Мнение члена Украинского землячества Эстонии
- Виноваты ли местные СМИ в том, что к украинцам существует негативное отношение?
- Забыли ли мы, что эстонцы и местные русские сами едут на работать на стройки Финляндии?
Пишите комментарии, что раздражает вас!