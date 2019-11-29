«Как же бесит!» украинская тема

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Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова.

Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. И мы поговорим сегодня об Украине. Вернее, о том, как на украинские темы реагирует местное русскоязычное сообщество. На этой неделе Эстонию посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Катя: И зачем он тут нужен?

Олеся: В каком смысле?

Катя: Я объясню. Именно такой вопрос «И зачем он тут нужен?» задавался в Фейсбуке под новостями, что к нам едет президент Украины. Совершенно дико. Правда было еще много шуточек, что он к нам на работу едет. Мне кажется совершенно ненормальным, что люди так озлобились. Теперь каждый раз, когда где-то возникает прилагательное «украинский», сразу начинается холивар и приступ какой-то непонятной злобы.

Олеся: Ну так если каждый день компостировать людям мозги на украинскую тему, они начинают выдавать те мнения, которых от них хотят. К тому же местные СМИ тоже изрядно в это, так сказать, вложились. Потому что когда ты ставишь на своем портале заголовок «Вчера ночью в подвале у нас украли похожий велосипед» к новости о том, что подарила президент Эстонии президенту Украины, ты же провоцируешь, ты знаешь, что сейчас польется. Точно так же ты знаешь это, когда задаешь читателям вопрос «что бы вы спросили у Зеленского?». Мы все знаем, что могут ответить наши читатели. Зачем их лишний раз об этом спрашивать? Ты занимаешься здесь новостями, просвещением, информируешь население или ты просто трафик себе наращиваешь?

Катя: А разве со словом «русский» не так было?

Олеся: Ну как тебе сказать… Мы очень много в том же Õhtuleht встречали в заголовках слово "русский" к новостям, речь в которых идет о преступлении. Указывать национальность — не есть хороший тон. Любой журналист по идее должен это знать, но почему-то не всегда помнит. А почему не помнит? Я думаю, ты, Катя, как редактор онлайна отдаешь себе отчет, что когда у тебя в заголовке упомянута какая-то национальность, это помогает тебе дешево и сердито увеличить трафик. Поэтому некоторые журналисты, даже если знают, что нехорошо в заголовке указывать национальность и стебаться над ней, то все равно как-то автоматически делают это. Просто потому, что так легче работать, а не потому что они плохо относятся к русским, украинцам или кому-то еще.

Катя: Абсолютно.