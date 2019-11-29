Видео: стрельба на мосту в Лондоне, есть пострадавшие

Полиция Лондона объявила в Twitter, что получила сообщение о нападении с применением ножа, и что в ходе инцидента задержан один человек.

«Мы полагаем, что несколько человек ранены, - заявили в полиции. – Мы занимаемся инцидентом на Лондонском мосту. Если вы находитесь на месте происшествия, следуйте указаниям полицейских».

По словам очевидцев, поначалу мужчину пытались усмирить обычные люди.

Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что вначале он видел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного. В Twitter было также размещено видео, на котором видно, как некий человек лежит на тротуаре и сопротивляется полицейским, а затем падает и больше не двигается.

Очевидцы сообщают, что водители, оказавшиеся в момент инцидента на мосту, оставили свои автомобили и убежали.

London Bridge shooting: Man armed with knife gunned down by police. pic.twitter.com/udPVVnIeOr — Flint Bedrock (@flintbedrock) 29 ноября 2019 г.

Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.