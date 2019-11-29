Видео: стрельба на мосту в Лондоне, есть пострадавшие

Британская полиция сообщила, что у Лондонского моста произошла стрельба. Как минимум один человек пострадал, мост оцеплен полицией.
Полиция Лондона объявила в Twitter, что получила сообщение о нападении с применением ножа, и что в ходе инцидента задержан один человек.
«Мы полагаем, что несколько человек ранены, - заявили в полиции. – Мы занимаемся инцидентом на Лондонском мосту. Если вы находитесь на месте происшествия, следуйте указаниям полицейских».
По словам очевидцев, поначалу мужчину пытались усмирить обычные люди.
Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что вначале он видел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного. В Twitter было также размещено видео, на котором видно, как некий человек лежит на тротуаре и сопротивляется полицейским, а затем падает и больше не двигается.
London bridge shooting #London #LondonBridge pic.twitter.com/mFRHyhopZA— London Crime LDN (@CrimeLdn) 29 ноября 2019 г.
BREAK..The end of Perpetrator/Attacker at #London Bridge..He has been shot by police..it's said it's a suicide vest(no confirmation)#StaySafe People. @CNN @cnnbrk @BBCBreaking @FT @NBCNews @FoxNews @CBSNews @ABC @business @latimes @MSNBC @washingtonpost @France24 pic.twitter.com/Ylk1tygARe— atlantic grenpark (@atlanticgreenp1) 29 ноября 2019 г.
Очевидцы сообщают, что водители, оказавшиеся в момент инцидента на мосту, оставили свои автомобили и убежали.
London Bridge shooting: Man armed with knife gunned down by police. pic.twitter.com/udPVVnIeOr— Flint Bedrock (@flintbedrock) 29 ноября 2019 г.
Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.
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