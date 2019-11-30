Сб, 30.11.2019
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Фото: в Таллинне столкнулись машина скорой помощи и такси
Дополнено в 16:41! Таксиста пришлось вырезать из автомобиля

В Центр тревоги сегодня в 15.59 поступило сообщение, что в Таллинне возле Вируского круга столкнулись машина скорой помощи и такси.

По предварительным данным столкнулись ехавшая на вызов машина скорой помощи Subaru Forester и такси Toyota Avensis.

Водитель машины скорой помощи не пострадал, но пострадал таксист, которого пришлось вырезать из машины. 

Спасатели передали его медикам, которые доставили его в больницу. Также спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и очистили проезжую часть.

Движение на месте ДТП регулирует полиция.

Все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе производства. 

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