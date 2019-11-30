Фото: в Таллинне столкнулись машина скорой помощи и такси

По предварительным данным столкнулись ехавшая на вызов машина скорой помощи Subaru Forester и такси Toyota Avensis.

Водитель машины скорой помощи не пострадал, но пострадал таксист, которого пришлось вырезать из машины.

Спасатели передали его медикам, которые доставили его в больницу. Также спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и очистили проезжую часть.

Движение на месте ДТП регулирует полиция.