Внимание! Департамент обратился к водителям с предупреждением

Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно влажная от солевого раствора. По прогнозу, вечером субботы ожидается переменная облачность. По многим регионам снегопады, после полуночи вероятности осадков сократится. Температура воздуха по всей стране упадет ниже нуля. На дорогах может быть очень скользко.