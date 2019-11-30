Внимание! Департамент обратился к водителям с предупреждением

Центр управления движением предупреждает водителей, что на дорогах может быть очень скользко.
Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно влажная от солевого раствора. По прогнозу, вечером субботы ожидается переменная облачность. По многим регионам снегопады, после полуночи вероятности осадков сократится. Температура воздуха по всей стране упадет ниже нуля. На дорогах может быть очень скользко.
Департамент шоссейных дорог напоминает, что нужно быть особенно осторожными при переменчивых погодных условиях, поскольку даже на коротких дистанциях условия на дорогах могут быть очень разными.