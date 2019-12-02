В Нарве во время пожара в жилом доме пострадали два человека

Об этом сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра, по словам которого вызов на место происшествия в многоквартирный дом на улице Виру в Нарве поступил в 4.21. Как выяснилось, в квартире загорелось кресло, дым от возгорания заполнил жилые помещения.