В Нарве во время пожара в жилом доме пострадали два человека

В Нарве в воскресенье рано утром во время пожара в жилом доме пострадали два человека, которых скорая помощь доставила в больницу для проверки состояния здоровья.
Об этом сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра, по словам которого вызов на место происшествия в многоквартирный дом на улице Виру в Нарве поступил в 4.21. Как выяснилось, в квартире загорелось кресло, дым от возгорания заполнил жилые помещения.
Двое человек, находившихся в квартире, сумели самостоятельно выбраться, однако медики посчитали необходимым проверить состояние их здоровья и доставили пострадавших от угарного газа в больницу.
Возгорание удалось ликвидировать в 4.43. Причины пожара выяснит расследование.