Вт, 3.12.2019
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Власти Евросоюза начали новое антимонопольное расследование в отношении Google

Логотип Google.

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

Еврокомиссия начала новое антимонопольное расследование в отношении компании Google – на сей раз регулятор интересуется методами сбора данных, которые применяет Google. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

По словам представителей регулятора, в рамках предварительного расследования Еврокомиссия направила ряду компаний анкеты с вопросами о том, как и для чего Google собирает данные, пишет Newsru.com. Речь идет о данных, связанных с другими поисковыми сервисами, онлайн-рекламой, сервисами таргетинга и веб-браузерами.

Еврокомиссию интересуют, какие данные запрашивает Google, как компания использует их и определяет их ценность. В Google заявили, что используют данные для улучшения качества предоставляемых услуг. В компании также подчеркнули, что пользователи могут управлять своими данными, удалять их или передавать в любое время, отмечает издание "Код Дурова".

Напомним, за последние годы власти Евросоюза трижды крупно штрафовали Google. Так, в 2019 году компания была оштрафована на 1,5 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-рекламы, в 2018 году Google оштрафовали на 4,3 млрд евро за то, что компания вынуждала производителей устанавливать на устройства браузер Chrome и поисковое приложение Google, а в 2017 году компания была оштрафована на 2,4 млрд евро за продвижение сервиса Google Shopping. Таким образом, общая сумма штрафов, выписанных Google властями ЕС составила 8,2 млрд евро.

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