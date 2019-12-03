Власти Евросоюза начали новое антимонопольное расследование в отношении Google

По словам представителей регулятора, в рамках предварительного расследования Еврокомиссия направила ряду компаний анкеты с вопросами о том, как и для чего Google собирает данные, пишет Newsru.com. Речь идет о данных, связанных с другими поисковыми сервисами, онлайн-рекламой, сервисами таргетинга и веб-браузерами.

Еврокомиссию интересуют, какие данные запрашивает Google, как компания использует их и определяет их ценность. В Google заявили, что используют данные для улучшения качества предоставляемых услуг. В компании также подчеркнули, что пользователи могут управлять своими данными, удалять их или передавать в любое время, отмечает издание "Код Дурова".