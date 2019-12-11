Внимание! Полиция разыскивает исчезнувшего 60-летнего Айвара

По словам валгаского окружного полицейского Марека Кяйса, близкие Айвара обратились в полицию вчера в 16 часов и сообщили о том, что не могут связаться с ушедшим из дома мужчиной. «Известно, что он ушел из дома без телефона и документов, у него проблемы со здоровьем и он может подвергаться опасности», - сказал полицейский.

В ходе начатых вчера поисков были проверены окрестности его дома на улице Куперьянова, а также прежнее место жительства в деревне Раавитса. «Мы пообщались с его близкими, детьми и друзьями, но никто из них ничего не знает об Айваре. Мы запросили информацию и в медицинских учреждениях, но к ним он не попадал», - пояснил Кяйс.

Поиски продолжатся и сегодня, часть поисковой команды проверит окрестности его дома при свете дня, а остальные проанализируют записи с городских камер видеонаблюдения, которые могли запечатлеть его передвижения.