Названо условие допуска россиян до Олимпиады

Руководитель международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил о допуске российских спортсменов к токийской Олимпиаде лишь в случае непричастности к нарушению антидопинговых правил, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Independent.
«Пока не почувствуем абсолютную уверенность в непричастности российских спортсменов к нарушениям антидопинговых правил, мы не будем рисковать», — заявил Коу.
По его словам, под угрозой находятся чистые спортсмены по всему миру, которые не должны страдать из-за того, что в турнирах принимают участие спортсмены, употреблявшие запрещенные вещества.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия. Эти санкции Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.