Названо условие допуска россиян до Олимпиады

«Пока не почувствуем абсолютную уверенность в непричастности российских спортсменов к нарушениям антидопинговых правил, мы не будем рисковать», — заявил Коу.

По его словам, под угрозой находятся чистые спортсмены по всему миру, которые не должны страдать из-за того, что в турнирах принимают участие спортсмены, употреблявшие запрещенные вещества.