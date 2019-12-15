Вс, 15.12.2019
Мы постарались отойти от той концепции, которая предполагает, что нужно сделать жизнь водителей наиболее неудобной. Михаил Кылварт

Названо условие допуска россиян до Олимпиады

Себастьян Коу

ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

Руководитель международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил о допуске российских спортсменов к токийской Олимпиаде лишь в случае непричастности к нарушению антидопинговых правил, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Independent.

«Пока не почувствуем абсолютную уверенность в непричастности российских спортсменов к нарушениям антидопинговых правил, мы не будем рисковать», — заявил Коу. 

По его словам, под угрозой находятся чистые спортсмены по всему миру, которые не должны страдать из-за того, что в турнирах принимают участие спортсмены, употреблявшие запрещенные вещества.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия. Эти санкции Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

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