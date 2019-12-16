Галерея: уникальный рождественский декор

Этот дом особенный: он был построен в 1930 году и очень выделяется своей компактностью и красным фасадом на фоне остальных зданий. Поэтому и рождественские украшения, как и в целом все детали в доме, выбирались с особой тщательностью. На елке исключительно handmade-игрушки, на камине — собиравшаяся годами коллекция гномиков, а стол украшен композицией из веток, сушеных яблок, гранатов и пряностей. Даже рождественское печенье здесь делают с помощью мясорубки почти столетней давности. Уникальный дом с внимательными к деталям хозяевами.