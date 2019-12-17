Посол России Александр Петров: «Есть и соображения о закрытии линии Таллинн-Санкт-Петебург-Москва»

Тогда же прозвучали намеки на то, что линию могут ликвидировать и ставший уже популярным поезд перестанет ходить вообще. Воспользовавшись ситуацией, Rus.Postimees попросил посла России в Эстонии Александра Петрова, выступившего сегодня на большой пресс-конференции по итогам года, подтвердить или опровергнуть эти слухи.

«Мы тоже исходим из того, что количество пассажиров на этой линии не сокращается, она пользуется популярностью, и в июне в ходе встречи министра экономики и коммуникаций Эстонии Таави Ааса и министра транспорта России Евгения Дитриха обсуждался и вопрос сохранения прямого железнодорожного транспорта между нашими странами. Действительно, количество поездов планируется сократить, но речь о полной ликвидации этого маршрута пока не настолько серьезны», - ответил посол.

«Не настолько серьезны или речи об этом не идет?» - зацепился за фразу журналист.