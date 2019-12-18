Опрос: более 70% россиян верит в улучшение отношений с Украиной

Социологическое исследование показало, что 76% сограждан в разной степени рассчитывают на прогресс в отношениях между Россией и Украиной. При этом 43% респондентов полагают, что отношения нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут, в восстановление дружественных и добрососедских отношений верят 19% респондентов, 14% участников опроса допускают, что двусторонние отношения будут иметь союзнический характер.

По данным ВЦИОМ, 11% россиян ждут ухудшения в российско-украинских отношениях, что почти вдвое больше по сравнению с июлем нынешнего года (6% респондентов). Согласно результатам исследования, 10% граждан РФ не знают, чего ожидать в двусторонних отношениях.

Исследование показало, что 35% россиян ничего не знают о деятельности нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, о своем положительно отношении к действующему украинскому президенту сообщили 9% участников опроса, об отрицательном отношении к Зеленскому заявили 21% респондентов. По данным ВЦИОМ, 29% опрошенных равнодушны к Зеленскому.

Вместе с тем, среди россиян, знающих о деятельности Зеленского, подавляющее большинство (74%) полагают, что за период работы нынешнего украинского президента в двусторонних отношениях ничего не изменилось. При этом число сограждан, уверенных, что отношения улучшились и респондентов, считающих, что произошло ухудшение, абсолютно равно - по 11% респондентов соответственно.