Фото: квартира в Ласнамяэ с баней, мебелью и черными потолками

Трехкомнатная квартира расположена на первом этаже девятиэтажного панельного дома и состоит из гостиной с открытой кухней, двух спален, прихожей, компактной гардеробной, санузла с ванной и баней и балкона.

ФОТО: KV.EE

Вся квартира только что капитально отремонтирована. Стены окрашены в белый цвет, что делает квартиру визуально просторнее и светлее, а также создает красивый контраст с темным полом.

ФОТО: KV.EE

В комнатах подвесные потолки со встроенными светильниками, причем в гостиной и спальне установлены глянцевые натяжные потолки черного цвета.

ФОТО: KV.EE

За счет перепланировки и переноса кухни в гостиную на месте кухни сейчас находится просторная ванная комната с баней.

ФОТО: KV.EE

Квартира расположена в торце дома, но благодаря отремонтированным и утепленным наружным стенам в квартире тепло в любое время года, а также есть возможность регулировки комнатной температуры. Обстановка включена в цену!