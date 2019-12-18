Ср, 18.12.2019
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Фото: квартира в Ласнамяэ с баней, мебелью и черными потолками

ФОТО: KV.EE

Квартира на улице Пунане ждет нового хозяина, который может получить не только крышу над головой, но и все необходимое для жизни - от мебели до красивых штор. По крайней мере, это обещано в объявлении. 

Трехкомнатная квартира расположена на первом этаже девятиэтажного панельного дома и состоит из гостиной с открытой кухней, двух спален, прихожей, компактной гардеробной, санузла с ванной и баней и балкона. 

ФОТО: KV.EE

Вся квартира только что капитально отремонтирована. Стены окрашены в белый цвет, что делает квартиру визуально просторнее и светлее, а также создает красивый контраст с темным полом. 

ФОТО: KV.EE

В комнатах подвесные потолки со встроенными светильниками, причем в гостиной и спальне установлены глянцевые натяжные потолки черного цвета.

ФОТО: KV.EE

За счет перепланировки и переноса кухни в гостиную на месте кухни сейчас находится просторная ванная комната с баней.

ФОТО: KV.EE

Квартира расположена в торце дома, но благодаря отремонтированным и утепленным наружным стенам в квартире тепло в любое время года, а также есть возможность регулировки комнатной температуры. Обстановка включена в цену!

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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