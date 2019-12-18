Ср, 18.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Эксперт: в будущем школы превратятся в дома для престарелых

Пенсионеры. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Согласно демографическим прогнозам Европейской комиссии, количество людей старше 65 лет в ближайшие десятилетия резко возрастет. По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, эта тенденция также влияет на рынок недвижимости: наряду с домами для молодых семей уже строятся дома для сеньоров, а школы можно перестраивать в дома престарелых.

По словам Мартина Вахтера, в Финляндии широко распространены дома  с небольшими квартирами и местами общего пользования, общественным питанием и медицинской помощью для пожилых людей. «Все услуги централизованы, а поскольку их стоимость делится поровну на жильцов таких домов, получается весьма разумная цена», - сказал Вахтер.

«Такие многоквартирные дома - гуманный способ провести старость. У человека есть отдельная комната, при этом им оказывается необходимая помощь».

«Город Таллинн строит дом такого типа на 80 квартир в Пыхья-Таллинне. Конечно, он будет не единственным, и застройщики вскоре должны проявить к ним интерес. Впрочем, девелоперы  уже должны учитывать старение общества, например, в новом трехэтажном жилом доме лифт уже является правилом, а не исключением », - сказал Вахтер.

По словам руководителя 1Partner, финансовые возможности многих эстонских пенсионеров или их детей увеличились. «За годы независимости появились более богатые поколения, которые владеют недвижимостью или скопили в течение своей жизни значительные суммы и теперь готовы заменить свой нынешний дом более подходящим», - сказал Вахтер.

Согласно демографическим прогнозам Европейской комиссии, учитывая текущие тенденции в области рождаемости и миграции, в 2060 году население старше 65 лет составит 32%  от всего населения ЕС, что более чем на десять процентов больше, чем сегодня.

«При таких темпах роста нам скоро нужно будет построить не один дом, подходящий для пожилых людей, а несколько в каждом районе. Также возможно строительство таких коммун за пределами  Таллинна, в поселках, которые в настоящее время находятся в упадке. Благодаря таким пенсионным поселениям удастся создать рабочие места для обслуживания таких общин», - прокомментировал Вахтер.

«В будущем структура населения нынешних популярных и жизнеспособных жилых районов неизбежно изменится. Сейчас в Пеэтри строится уже третья школа, в Виймси их уже шесть. Дети вырастут, и в будущем весьма вероятно, что школы будут перестроены в дома престарелых, и это совсем не утопия!»

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