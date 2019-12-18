Эксперт: в будущем школы превратятся в дома для престарелых

По словам Мартина Вахтера, в Финляндии широко распространены дома с небольшими квартирами и местами общего пользования, общественным питанием и медицинской помощью для пожилых людей. «Все услуги централизованы, а поскольку их стоимость делится поровну на жильцов таких домов, получается весьма разумная цена», - сказал Вахтер.

«Такие многоквартирные дома - гуманный способ провести старость. У человека есть отдельная комната, при этом им оказывается необходимая помощь».

«Город Таллинн строит дом такого типа на 80 квартир в Пыхья-Таллинне. Конечно, он будет не единственным, и застройщики вскоре должны проявить к ним интерес. Впрочем, девелоперы уже должны учитывать старение общества, например, в новом трехэтажном жилом доме лифт уже является правилом, а не исключением », - сказал Вахтер.

По словам руководителя 1Partner, финансовые возможности многих эстонских пенсионеров или их детей увеличились. «За годы независимости появились более богатые поколения, которые владеют недвижимостью или скопили в течение своей жизни значительные суммы и теперь готовы заменить свой нынешний дом более подходящим», - сказал Вахтер.

Согласно демографическим прогнозам Европейской комиссии, учитывая текущие тенденции в области рождаемости и миграции, в 2060 году население старше 65 лет составит 32% от всего населения ЕС, что более чем на десять процентов больше, чем сегодня.

«При таких темпах роста нам скоро нужно будет построить не один дом, подходящий для пожилых людей, а несколько в каждом районе. Также возможно строительство таких коммун за пределами Таллинна, в поселках, которые в настоящее время находятся в упадке. Благодаря таким пенсионным поселениям удастся создать рабочие места для обслуживания таких общин», - прокомментировал Вахтер.