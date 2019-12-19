Эстония усиливает борьбу с отмыванием денег

Законопроект создает правовую основу для разработки регистра банковских счетов на основании существующей электронной арестной системы и предоставляет бюро по борьбе с отмыванием денег доступ к нему.

Также расширится круг лиц, обязанных применять меры по борьбе с отмыванием средств, и будет создан правовой механизм для улучшения качества данных о реальных выгодоприобретателях. Изменения важны для увеличения прозрачности эстонской бизнес-среды.

Законопроект также создает основу для составления списка лиц, связанных с интересами государства, в отношении которых начнут действовать повышенные требования по борьбе с отмыванием средств. К таким лицам относятся, например, министры, члены Рийгикогу, руководители различных конституционных институтов и государственных учреждений, а также члены правления партий.

Кроме того, законопроект усиливает защиту лиц, сообщающих о нарушениях, и расширяет круг лиц, которые в своей деятельности должны считаться с требованиями по борьбе с отмыванием средств.