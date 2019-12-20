Известное кафе в центре Таллинна закрылось и подало заявление о банкротстве

Кафе принадлежит паевому товариществу Vabaduskohvik, чье заявление о банкротстве было принято в производство в конце ноября. Вчера компании был назначен депозит в размере 3500 евро для покрытия расходов по банкротному производству.

Член правления Vabaduskohvik OÜ Биргит Тапнер в конце октября подтвердила порталу Elu24, что кафе закрывается, потому что завешается договор аренды помещения, а новый заключать не планируется.

Когда в сентябре Таллинн организовал аукцион на новый договор аренды, фирма Vabaduskohvik OÜ выдвинула свое предложение. Тем не менее, хотя она оказалась единственным участником торгов, соглашение с городом не было достигнуто.

Тапнер объяснила, что они провели дополнительный анализ и обнаружил, что новая цена аренды, предложенная в конкурсе, и другие условия, например, расходы на ремонт, сделали бы аренду помещений намного дороже, поэтому было решено отказаться от нее.

В кафе работал 21 человек. «Что касается работников, мы следуем Закону о трудовых договорах и сотрудничаем с Кассой по безработице, чтобы обеспечить законность и безболезненность процесса расторжения трудовых договоров», - прокомментировала Тапнер.