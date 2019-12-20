Нужна помощь! Поиски пропавшей без вести 23-летней Кяролин продолжатся и сегодня

«Поиски Кяролин продолжаются и в рождественские дни. Вчера искать Кяролин помогали 60 волонтеров", - сообщила сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.

"Мы очень благодарны людям, которые утром в канун Рождества пришли на болото Пяэскюла и провели поиски на указанной полицией территории. Это показывает, насколько наши люди заботливы и готовы приложить усилия и помочь найти пропавшего человека", - сказала она.

В понедельник полиция проверила ряд поступивших от населения сигналов: люди утверждали, что видели женщину, попадающую под описание Кяролин. Были проверены все возможные места в Нымме и Ярве.

Во вторник полиция также проверила суповую кухню в Ласнамяэ, где тоже видели женщину, похожую на Кяролин. Проверка всех столичных суповых кухонь и записей расположенных в них камер видеонаблюдения продолжится и сегодня.

Кроме того, полицейские патрули осмотрели палаточные лагеря бездомных.

"Мы постоянно проверяем все сигналы и благодарим всех, кто передает информацию по экстренному номеру", - сказала Убалехт.

Утром 19 декабря 23-летняя Кяролин покинула свой дом в Нымме и не вернулась. О пропаже сообщил ее близкий 20 декабря, отметив, что с ней невозможно связаться. Полицейские поговорили с близкими Кяролин и проверили места, где она могла бы находиться.

​«Были проверены окрестности дома Кяролин, как болото Пяэскюла, так и улицы города. Также была собрана дополнительная информация у местных жителей, были проверены заброшенные здания территории в черте города. В поисках участвует полицейская собака», - сказал вечером 22 декабря оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва сказал.

Также 22 декабря полиция сообщила, что стала доступна фотография с камеры наблюдения, на которой видно, что 19 декабря около 10 утра Кяролин шла в Нымме по улице Ребасе по направлению к улице Наариста, однако неизвестно, куда она направилась потом.

Полиция продолжает собирать информацию о передвижениях Кяролин. Поэтому всех людей, кто живет или владеет имуществом в районе Нымме на улицах Ребасе или Раба и у кого есть камеры видеонаблюдения, просят просмотреть записи камер за 19 декабря с 9 утра и до 16:00. Также проверить записи видеорегистратора могут владельцы автомобилей, которые передвигались в этом районе или парковались в тот же самый промежуток времени. Об обнаружении Кяролин на записях просят сообщить по номеру 112.

Представитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Максим Пекарский сказал, что вечером 20 декабря полицейские и добровольцы проверили ее возможное местоположение – болото Пяэскюла. «К поискам были привлечены служебные собаки, местность провели и с помощью дрона. Также Кяролин искали в окрестностях дома, но пока она так и не найдена», – сказал Пекарский.

«Десятки добровольцев прочесали болото Пяэскюла. Для осмотра труднодоступных мест использовался квадроцикл. Также сегодня продолжались поиски в окрестностях дома пропавшей в Пяэскюла и Нымме. Полиция вместе с родственниками проверили месте, куда могла направиться Кяролин, и поговорили с жителями района. Описание Кяролин было отправлено водителям городских автобусов и такси», – сказал он вечером 21 декабря.

Ее рост составляет примерно 165 см, у нее коричневые волосы до плеч. На ней должна быть надета черная куртка с мехом на капюшоне.

Близкие Кяролин создали в Facebook группу Kadunud Cärolini otsingud, где просят всех, кто ее видел или знает о ее возможном местонахождении, сообщать об этом. Ссылка на группу: https://www.facebook.com/groups/1034363773578426/

Пропавшая Кяролин. ФОТО: Politsei