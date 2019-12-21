Сравнение цен: самый дорогой бензин продается в Таллинне

На прошедшей рабочей неделе в столицах всех трех стран Балтии выросли цены на 95-й бензин, свидетельствуют данные агентства BNS.
Самый дорогой бензин на этой неделе был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо также была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.
В Риге цена бензина на автозаправочных станциях (АЗС) Circle K на этой неделе увеличилась на 0,8% - до 1,304 евро за литр. Цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,224 евро за литр.
В Вильнюсе цена 95-го бензина на АЗС Circle K на этой неделе выросла на 0,5% - до 1,151 евро за литр. Цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,089 евро за литр.
В Таллинне цены на 95-й бензин и дизельное топливо выросли на 1,7%, составив 1,422 евро за литр на оба вида топлива.
Цена автогаза на этой неделе в Риге увеличилась на 1,8% - до 0,565 евро за литр. В Таллинне автогаз подорожал на 0,2% до 0,63 евро, в Вильнюсе - на 5,4% до 0,583 евро за литр.