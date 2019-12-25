Фото и видео ⟩ В центре Таллинна лже-инвалиды навязчиво просят милостыню

Вчера вечером в столичную Муниципальную полицию позвонил человек, который пожаловался на то, что на площади Вабадузе выходящих из церкви после службы людей донимают попрошайки, которые навязчиво просят милостыню.
Звонившая сообщила, что одна из попрошаек стояла на коленях прямо у входа в церковь. Второй — смуглый мужчина — передвигался на костылях и просил денег у прихожан.
«Если люди не клали деньги в стаканчик, он тут же начинал возмущенно что-то говорить на непонятном языке. Было неприятно, потому что нуждающийся в помощи так себя не ведет. Они явно пытаются играть на чувствах пришедших в церковь людей», - заявила звонившая.
Поскольку поведение попрошаек напоминало схему, по которой ранее работали у магазинов румынские попрошайки, звонившая решила поставить в известность МуПо.
«Я сказала, что вызову МуПо и полицию! Он тут же разозлился и схватился за рукав моей куртки, а затем перекинулся парой слов с вышедшим из церкви молодым человеком. Через мгновение, особо не опираясь на костыли, он быстро ушел подальше», - сообщила возмущенная гражданка.
В МуПо людей призвали быть внимательными в праздники, а также игнорировать надоедливых попрошаек. «Несмотря на то, что просить милостыню в Эстонии не запрещено, этими действиями нельзя донимать людей. МуПо призывает сообщать о надоедливых попрошайках по телефону 14410, который работает круглосуточно. И в праздники тоже», - сказала», пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.