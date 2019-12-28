Сб, 28.12.2019
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  • Водитель автобуса ATKO сел пьяным за рулем: его задержала полиция

Водитель автобуса ATKO сел пьяным за рулем: его задержала полиция

В Нарве задержали пьяного водителя автобуса.

ФОТО: PPA

Полиция задержала в Нарве пьяного водителя автобуса ATKO, на которого пожаловались пассажиры, передает Postimees.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) поделился постом о водителе автобуса ATKO, который был пойман в нетрезвом виде в Нарве. Водитель автобуса был настолько пьянен, что пассажиры, заходя в автобус, чувствовали сильный запах алкоголя.

«Жители Нарвы сообщили полиции о водителе автобуса городской линии, вокруг которого витают пары алкоголя, которые хорошо чувствуют даже люди с заложенным носом. Проверка водителя автобуса показала, что уровень алкоголя в крови превысил допустимый предел при управлении транспортным средством. Мы составили протокол о проступке и сняли водители с рейса», - написано в посте.

PPA благодарит внимательных путешественников, которые сообщили о подозрительном водителе в состоянии алкогольного опьянения в полицию и тем самым способствовали безопасности всех жителей города.

«Водитель транспортного средства отвечает не только за свою жизнь и безопасность, он влияет на всех, кто передвигаются в это же время. Берегите себя и других. Если пьете, не садитесь за руль!» - пишет PPA.

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