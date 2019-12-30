Случай на границе: гражданин Украины предъявил поддельные водительские права

В воскресенье, 29 декабря, служба пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры начала производство в связи с задержанием гражданина Украины, предъявившего патрульному полицейскому поддельные водительские права.
Как уточнили в пресс-службе Пыхьяской префектуры, при пересечении границы гражданин Украины 1996 года рождения предъявил украинские водительские права, которые оказались поддельными.
В рамках начатого производства служащий Пыхьяской префектуры досрочно прекратил срок действия визы, а также нарушителю выдали предписание, обязывающее его покинуть территорию Эстонии и пространство Шенгена.
Также гражданину Украины запретили въезжать в Эстонию в течение трех лет.