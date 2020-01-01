В Эстонии выросла минимальная зарплата

С 1 января 2020 года размер минимальной месячной зарплаты вырос до 584 евро.
Минимальная почасовая зарплата теперь составляет 3,48 евро, пишет rus.err.ee.
Размер минимальной заработной платы основан на коллективном соглашении, подписанном 25 ноября профсоюзами и работодателями, в рамках которого центральные организации социальных партнеров договорились повысить минимальную заработную плату в 2020 году.
Рост минимальной зарплаты означает рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также вырастут пособия, привязанные к минималке.