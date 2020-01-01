В Эстонии выросла минимальная зарплата

Размер минимальной заработной платы основан на коллективном соглашении, подписанном 25 ноября профсоюзами и работодателями, в рамках которого центральные организации социальных партнеров договорились повысить минимальную заработную плату в 2020 году.

Рост минимальной зарплаты означает рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также вырастут пособия, привязанные к минималке.