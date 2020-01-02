Умер сдeлавший американский баскетбол богатым экс-комиссионер НБА Дэвид Стерн

Стерн умер днем в среду, 1 января в результате кровоизлияния в мозг, которое он перенес в середине декабря. Последние минуты жизни рядом со Стерном находилась его семья.

Нынешний комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что благодаря Стерну Национальная баскетбольная лига стала глобальным брендом, и это делает его не только одним из величайших спортивных комиссаров всех времен, но и одним из самых влиятельных бизнес-лидеров своего поколения.