Чт, 2.01.2020
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Умер сдeлавший американский баскетбол богатым экс-комиссионер НБА Дэвид Стерн

Дэвид Стерн

ФОТО: Andrew Innerarity/REUTERS

Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн умер в возрасте 77 лет, сообщила пресс-служба НБА.

Стерн умер днем в среду, 1 января в результате кровоизлияния в мозг, которое он перенес в середине декабря. Последние минуты жизни рядом со Стерном находилась его семья.

Нынешний комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что благодаря Стерну Национальная баскетбольная лига стала глобальным брендом, и это делает его не только одним из величайших спортивных комиссаров всех времен, но и одним из самых влиятельных бизнес-лидеров своего поколения.

Работу в НБА Стерн начал с должности внешнего консультанта, в 1980 году стал исполнительным вице-президентом, а в 1984-м — комиссаром Лиги. В 2014 году он ушел с этого поста. При Стерне НБА стала одной из самых богатых лиг в мире.

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