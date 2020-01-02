Известный продавец предметов интерьера сворачивает бизнес в Эстонии

По словам регионального менеджера компании Янека Сели, компания прекратит всю торговую и коммерческую деятельность в Эстонии. «Причина - коммерческое решение», - сказал он BNS.

Паевое товарищество The Pier было основано в 2007 году и принадлежит зарегистрированному в Исландии предприятию The Pier Holding ehf.

За прошлый финансовый год оборот компании увеличился на 0,5% до 1,1 млн евро в год, а чистая прибыль снизилась со 111 000 евро до 105 000 евро.

В конце завершившегося финансового года капитал компании был отрицательным. Правление предложило владельцу компании для восстановления нетто-активов сделать дополнительные денежные взносы.

В финансовом году, закончившемся в конце прошлого февраля, на предприятии работало 18 человек.