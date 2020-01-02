Чт, 2.01.2020
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Известный продавец предметов интерьера сворачивает бизнес в Эстонии

The Pier pood

ФОТО: Pier

Компания по продаже предметов интерьера The Pier прекращает деятельность в Эстонии и закрывает свои магазины в торговых центрах Ülemiste в Таллинне и Lõunakeskus в Тарту, пишет Postimees.

По словам регионального менеджера компании Янека Сели, компания прекратит всю торговую и коммерческую деятельность в Эстонии. «Причина - коммерческое решение», - сказал он BNS.

Паевое товарищество The Pier было основано в 2007 году и принадлежит зарегистрированному в Исландии предприятию The Pier Holding ehf.

За прошлый финансовый год оборот компании увеличился на 0,5% до 1,1 млн евро в год, а чистая прибыль снизилась со 111 000 евро до 105 000 евро.

В конце завершившегося финансового года капитал компании был отрицательным. Правление предложило владельцу компании для восстановления нетто-активов сделать дополнительные денежные взносы.

В финансовом году, закончившемся в конце прошлого февраля, на предприятии работало 18 человек.

В правление компании входят Виллемен Луиза Фредерик Ван Дам, Эдите Скрастина и Аста Веливите. Первые двое также входят в состав правления Jysk Eesti.

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