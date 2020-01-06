Убил, закопал и отправил письмо в прокуратуру. Пенсионера требуют посадить на длительный срок

Напротив, перед приходом судьи Коваленко хладнокровно сказал своему защитнику: «Да, я его убил, правильно сделал. Он – вор, и второй раз убил бы».

6 июля позапрошлого года Пыхьяская окружная прокуратура получила более чем странное письмо – это совсем не обыденность, когда совесть заставляет кого-то признаться правоохранительным органам в том, что убил человека. За многие годы прокуратура впервые столкнулась с тем, что кто-то таким образом сообщает о совершении тяжкого преступления.

Но именно так Виктор Коваленко летом 2018 года сообщил прокуратуре, что убил в Харьюмаа своего соседа по квартире и похоронил труп за местным магазином.

После сообщения, сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры начали расследование и отправились по указанному в письме адресу в поселке Хабья волости Козе. На пустыре за магазином сыщики действительно обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. И хлебный нож, которым Коваленко убил свою жертву.

Следствие выяснило, что теперь уже 72-летний Коваленка 8 июня 2018 года в принадлежащей волости социальной квартире три раза ударил своего соседа ножом, в результате чего потерпевший упал за холодильник и умер от полученных ранений. После убийства, причиной которого якобы стала кража кошелька, он отмыл квартиру от крови, но через пару дней труп начал пахнуть, поэтому Коваленко на самодельной тележке отвез тело на ближайший пустырь, вырыл яму и присыпал труп землей. «Тяжелый был мужик, в два раза больше и сильнее меня. Я сказал ему, отдай мои деньги, но он не отдал», - так подсудимый сам описывает те события.

Зарабатывавший прежде на хлеб водителем автобуса Виктор Коваленко жалуется на здоровье. Когда в 2018 году начался суд, в зал его доставили в маске для лица, поскольку обвиняемый страдал туберкулезом. На сегодняшний день эта проблема решена. Но туберкулез не является единственной проблемой со здоровьем. Одно ухо не слышит совсем, а второе, как говорит сам Коваленко, слышит «немного».

Поскольку в начале процесса обвиняемый испытывал трудности с тем, чтобы слышать судью, а у человека есть право слышать свое обвинение и принимать участие в заседании, пришлось определить его состояние здоровья и устранить медицинские препятствия при помощи слухового аппарата, который в этот раз был у Коваленко.

Кроме убийства, его обвиняют в том, что он избил 9-летнего мальчика. Ранее прокурор Катрин Паэсоо говорила, что в конце июня 2018 года, то есть, когда убийство уже произошло, Коваленко вызывали в прокуратуру для дачи показаний по другому делу.

Тогда еще никто не предполагал, что разговаривают с убийцей, похоронившим труп: «Дав показания по избиению ребенка, подозреваемый сказал, что убил его за кошелек. Поскольку мальчик был жив, а о кошельке не было никаких данных, никто и не предположил, что 70-летний человек говорит о другом преступлении».