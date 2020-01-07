Маклеры предупреждают: это модное веяние может усложнить процесс продажи вашей недвижимости

Планируя продавать свое жилье, имейте в виду, что мода быстротечна, а у покупателей может оказаться совсем не такой вкус, как у вас, предупреждает Kodustiil.
Открытые кухонные полки, которые произвели фурор в мире дизайна интерьера пару лет назад, сдают свои позиции. По словам американского маклера Келлера Уильямса, интерес к этому тренду со стороны потенциальных покупателей недвижимости также ослаб, и теперь они хотят вкладывать средства в жилые помещения с достаточным пространством для хранения, то есть с закрытыми шкафами, пишет thekitchn.com
«Покупатели недвижимости смотрят в будущее и планируют беззаботно жить в купленном доме или приобретенной квартире долгие годы, - объясняет маклер Арлин Квирк. - Шкафы с дверцами и выдвижными ящиками являются более разумным вариантом кухонной мебели, поскольку они позволяют многое скрыть от посторонних глаз». По словам маклера, покупатели готовы заплатить больше за объект, в котором установлена традиционная кухонная мебель.