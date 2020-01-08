Ср, 8.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом

Фото: самые красивые в мире ванные комнаты

Vannituba

ФОТО: Shutterstock

Современная ванная комната - это уже давно не то скромное помещение, куда ходят только помыться. Некоторые ванные больше напоминают роскошные спа, пишет Kodustiil.

Интерес к гламурным ванным комнатам давно растет. Idealhome показал три самые известные в Instagram ванные комнаты.

Остров Рангали, Maльдивы

Ночь в номере класса люкс в отеле Conrad Maldives стоит 60 000 евро. Ванную комнату в этом роскошном номере можно назвать самой фотогеничной ванной комнатой в мире - из-за открывающегося из огромных окон потрясающего вида на сверкающий голубой океан.

Kейптаун, Южная Африка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ОтельThe Silo не уступает в роскоши. 28 свитов этого эксклюзивного отеля располагают гламурнейшими ванными комнатами с великолепными видами на океан.

Капри, Италия

На живописном острове Капри находится романтическая гостиница Punta Tragara. Из роскошных люксов открывается захватывающий вид на окруженный скалами залив Марина Пиккола.

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