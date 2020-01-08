Фото: самые красивые в мире ванные комнаты

Интерес к гламурным ванным комнатам давно растет. Idealhome показал три самые известные в Instagram ванные комнаты.

Остров Рангали, Maльдивы

Ночь в номере класса люкс в отеле Conrad Maldives стоит 60 000 евро. Ванную комнату в этом роскошном номере можно назвать самой фотогеничной ванной комнатой в мире - из-за открывающегося из огромных окон потрясающего вида на сверкающий голубой океан.

Kейптаун, Южная Африка

ОтельThe Silo не уступает в роскоши. 28 свитов этого эксклюзивного отеля располагают гламурнейшими ванными комнатами с великолепными видами на океан.

Капри, Италия