Фото: самые красивые в мире ванные комнаты

Современная ванная комната - это уже давно не то скромное помещение, куда ходят только помыться. Некоторые ванные больше напоминают роскошные спа, пишет Kodustiil.
Интерес к гламурным ванным комнатам давно растет. Idealhome показал три самые известные в Instagram ванные комнаты.
Остров Рангали, Maльдивы
Ночь в номере класса люкс в отеле Conrad Maldives стоит 60 000 евро. Ванную комнату в этом роскошном номере можно назвать самой фотогеничной ванной комнатой в мире - из-за открывающегося из огромных окон потрясающего вида на сверкающий голубой океан.
Kейптаун, Южная Африка
ОтельThe Silo не уступает в роскоши. 28 свитов этого эксклюзивного отеля располагают гламурнейшими ванными комнатами с великолепными видами на океан.
Капри, Италия
На живописном острове Капри находится романтическая гостиница Punta Tragara. Из роскошных люксов открывается захватывающий вид на окруженный скалами залив Марина Пиккола.