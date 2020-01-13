Советник Трампа: Китай и Россия - главные угрозы для США

"Две самые большие угрозы для Америки в соответствии с национальной оборонной стратегией исходят от равных конкурентов - Китая и России", - сказал чиновник в интервью порталу Axios.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты никогда не сталкивались с таким равным соперником, как Китай.

Свой вывод он мотивировал численностью китайского населения, его политической системой, глобальными амбициями, и четкой целью добиться доминирования в мировой торговле и экономике. Поэтому, по словам О'Брайена, Китай должен восприниматься очень серьезно.