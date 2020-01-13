Советник Трампа: Китай и Россия - главные угрозы для США

Главную угрозу для США в настоящее время представляют Китай и Россия, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
"Две самые большие угрозы для Америки в соответствии с национальной оборонной стратегией исходят от равных конкурентов - Китая и России", - сказал чиновник в интервью порталу Axios.
При этом он отметил, что Соединенные Штаты никогда не сталкивались с таким равным соперником, как Китай.
Свой вывод он мотивировал численностью китайского населения, его политической системой, глобальными амбициями, и четкой целью добиться доминирования в мировой торговле и экономике. Поэтому, по словам О'Брайена, Китай должен восприниматься очень серьезно.
"Мы должны быть достаточно сильны, чтобы никто не посмел бросить нам вызов в военном отношении, включая КНР", - подчеркнул он.